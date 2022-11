Cosa fare e vedere a Londra e dintorni a dicembre per vacanze natalizie indimenticabili

Ci sono città nel Mondo che fanno parte dell’immaginario e dei sogni di molte persone. Pensiamo a New York in autunno, Barcellona in estate e Parigi in primavera, ad esempio.

C’è un altro luogo famoso e affascinante che in inverno diventa ancor più bello. Parliamo di Londra. Film, libri e cronache della Casa Reale hanno fatto innamorare di questa città britannica tanta gente.

Per una vacanza all’estero per le festività natalizie Londra potrebbe riservare delle sorprese allettanti. Oltre al London Bridge, il Big Ben, Buckingham Palace e il cambio della guardia, ci sono tante attrazioni da vedere. In particolare a dicembre se ne organizzeranno altre.

Cosa fare e vedere a Londra e dintorni a dicembre durante le feste

Tra le prime cose da fare arrivati a Londra c’è un giro panoramico della città in bus. In alternativa ci si può muovere a piedi, concedendoci una lunga passeggiata rilassante. Di sera molte strade si trasformano e brillano grazie a luminarie spettacolari. Le vetrine dei negozi non sono da meno e all’interno si trovano tante idee regalo e decorazioni a tema natalizio.

Oltre ai grandi magazzini si possono trovare molti mercatini in vari quartieri. Uno dei più famosi è quello di Portobello Road. Altri si troverebbero ad esempio al Greenwich Village e vicino al Southbank Centre. Un posto molto particolare è il Winter Wonderland presso l’Hyde Park. Qui si troveranno piste da pattinaggio, spettacoli vari, cibo da strada, giochi e tanto altro.

Per ammirare Londra dall’alto si potrebbe salire sulla ruota panoramica, The London Eye o Millennium Wheel.

Ogni anno la Norvegia dona un bellissimo albero di Natale alla città di Londra. Questa tradizione iniziò negli anni Quaranta come ringraziamento per aver messo in salvo il re norvegese durante la Seconda Guerra Mondiale. Per vederlo, però, bisogna andare a Trafalgar Square.

Anche i dintorni di Londra meritano una visita.

Posti incantevoli nei dintorni

Si sa, avendo pochi giorni di vacanza non si riesce a vedere tutto ciò che si desidera. Nei dintorni di Londra, però, ci sono alcuni posti interessanti. Partiamo dal Castello di Windsor. La Regina Elisabetta II era solita dimorarvi ed era uno dei suoi luoghi del cuore.

Poco fuori la capitale si trova Stonehenge, con i suoi megaliti disposti a cerchio. La sistemazione è abbastanza recente, ma sembrerebbe simile a quella originale. Il sito è Patrimonio dell’UNESCO.

Gli appassionati di letteratura potrebbero visitare la casa dove nacque e visse William Shakespeare a Stratford-upon-Avon.

Abbiamo quindi scoperto cosa fare e vedere a Londra e dintorni a dicembre in alcuni giorni di vacanza. Basteranno per rientrare carichi di emozioni e ricordi e con il desiderio di tornarci.