In autunno, e soprattutto nella stagione invernale, cosa fare e perché capita spesso di sentire sempre freddo? Perché spesso non basta indossare maglioni di lana, o stare vicini al camino, per attenuare i brividi di freddo lungo tutto il corpo. Così come spesso la sensazione di freddo persistente non nasconde per forza una qualche patologia ma è la manifestazione di uno stile di vita che deve essere abbandonato.

Nel dettaglio, l’alimentazione scorretta e la vita sedentaria, infatti, possono portare spesso a sentire freddo. Il corpo, infatti, come meccanismo di difesa, aumenta il calore prodotto al fine di mantenere su valori costanti la temperatura.

Un altro fattore legato alla persistente sensazione di freddo, inoltre, può essere legato alla circolazione sanguigna. Ed in tal caso la sensazione di freddo va ad interessare principalmente, ed in prevalenza, le mani ed i piedi. Ovverosia le parti più periferiche del corpo umano. In questo caso, e non solo, l’attività fisica giornaliera è un vero e proprio toccasana in quanto l’esercizio fisico costante assicura al corpo una maggiore ossigenazione anche alle mani ed ai piedi.

Ecco come combattere il freddo scegliendo sempre un abbigliamento adeguato

I brividi di freddo, inoltre, si possono prevenire pure con un abbigliamento adeguato partendo dalle parti del corpo che sono maggiormente esposte, e che sono proprio quelle periferiche. E quindi, chi per sua natura soffre il freddo, in autunno non dovrebbe mai uscire di casa senza guanti, cappelli e calze adeguate.

Vestire quindi con il pile e con la lana che è bene ricordare che sono tra i materiali migliori quando si tratta di vestire indumenti per mantenere il corpo caldo. Di contro, tessuti come la seta, il cotone ed anche il lino sono traspiranti, e quindi poco adatti per vestirsi e per uscire di casa quando le temperature sono molto rigide.