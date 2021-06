La primavera e l’estate sono le stagioni ideali per godersi passeggiate nella natura in compagnia dei propri cani. In questo periodo, però, le minacce per i nostri amici a quattro zampe si moltiplicano. Oltre ai temuti forasacchi e alle fastidiose zecche, c’è un’insidia ancora più temuta e che spesso è difficile da gestire: i serpenti. Ecco perché noi di Proiezionidiborsa abbiamo deciso di preparare questa guida su cosa fare e non fare se il cane viene morso da un serpente.

I comportamenti giusti per non far spaventare il cane

Prima di parlare dei comportamenti giusti da tenere in caso il nostro caso subisse il morso di un serpente, dobbiamo fare una premessa. La miglior difesa è la prevenzione. Quando passeggiamo cerchiamo di tenerci lontano dall’erba alta e dalle rocce su cui batte il sole. Di solito sono i nascondigli preferiti delle vipere, il pericolo più grande per il cane.

Se non riusciamo a evitare l’incontro spiacevole tra cane e serpente dobbiamo per prima cosa riconoscere i sintomi del morso. Se il nostro animale inizia a tremare, ha difficoltà a camminare o inizia a leccarsi in maniera compulsiva molto probabilmente lo ha morso un serpente. Ma non dobbiamo farci prendere dal panico: trasmetteremo al cane il nostro disagio.

La cosa più giusta da fare è restare tranquilli e recarsi più in fretta possibile dal veterinario. Nel frattempo possiamo pulire delicatamente la ferita con acqua ossigenata e applicare del ghiaccio per alleviare il dolore. Se il morso è su una zampa possiamo applicare una fasciatura senza stringere troppo. Rallenteremo il percorso del veleno.

Cosa fare e non fare se il cane viene morso da un serpente: i comportamenti da evitare

Se non vogliamo mettere a rischio la salute del cane ci sono delle cose da non fare assolutamente. La prima è incidere la zona della ferita. Rischiamo di far disperdere il veleno attraverso il sangue.

Evitiamo sempre i disinfettanti a base di alcool. Peggioreranno lo stato della ferita e agiteranno l’animale ancora di più.

Mai, infine, improvvisarci veterinari. Il laccio emostatico è fortemente sconsigliato. Se lo applichiamo nel punto sbagliato potremo necrotizzare i tessuti circostanti. Discorso simile per i medicinali. Il compito di usare sieri e farmaci spetta sempre al medico che saprà indicarci la terapia giusta per ogni tipo di morso.