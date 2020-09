Cosa fare e cosa non fare quando hai la tendinite.

Chi soffre di tendinite sa perfettamente quanto sia invalidante tale infiammazione che talvolta persiste per lungo tempo. Quando si presenta tale disturbo è bene sapere cosa fare e cosa non fare quando hai la tendinite. In questa breve guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa vi illustreranno i principali rimedi e le attività che invece è preferibile evitare.

Che cos’è la tendinite

Quando parliamo di tendinite, ci riferiamo ad una tendinopatia, ossia una patologia che coinvolge i tendini o le strutture ad essi collegate. La base del disturbo è di tipo infiammatorio e le cause possono essere molteplici. In linea generale, è più frequente che la tendinite sia la risultante di ripetizioni croniche o di microsollecitazioni che interessano una particolare zona del corpo. I tendini che più di frequente subiscono tale infiammazione sono quelli in prossimità delle articolazioni come: gomito, ginocchio, spalla e caviglia.

Come si manifestano le tendiniti? Solitamente tale infiammazione si presenta con un dolore acuto nell’area di interesse, segni visibili di rossore e gonfiore dell’area. È frequente una riduzione dell’elasticità del tendine che si accompagna a rigidezza muscolare e scarsa mobilità. Quando si presenta tale quadro clinico-patologico, cosa fare e cosa non fare quando hai una tendinite?

Quali sono i sintomi

Ebbene, la tendinoapatia richiede una particolare attenzione affinché tale infiammazione non si trasformi in una vera e propria rottura del tendine. Prima di indicare cosa fare quando si ha una tendinite, è bene porre l’accento sulla prevenzione. Il principale fattore di rischio della tendinopatia è di tipo ambientale. Questo significa che l’attività lavorative, lo sport o altri movimenti potrebbero causare con maggiore facilità l’infiammazione del tendine. A ciò potrebbe aggiungersi anche una maggiore vulnerabilità e predisposizione del soggetto che ne soffre. Pertanto, quando si accusano alcuni dolori mentre si compiono alcuni gesti, è bene prestarvi particolare attenzione.

Per quanto riguarda i sintomi della tendinite, individuiamo i principali nei seguenti:

dolore nel movimento specifico o alla palpazione dell’area; rigidità articolare e sensazione di instabilità; gonfiore e arrossamento dell’area di interesse; perdita della forza, ipotrofia e compromissione della funzionalità; fragilità dei tendini, assottigliamento e allungamento.

Cosa fare e cosa non fare

Cosa fare in questi casi? La prima scelta da compiere riguarda sicuramente il riposo. È bene non sottoporre ad ulteriore sforzo la zona che è colpita da tendinite. In alcuni casi la crioterapia, terapia del freddo, si rivela particolarmente efficace per ridurre l’infiammazione della parte. L’uso di ausili come tutori, stecche o plantari risulta particolarmente efficace per alleviare il dolore e ridurre l’infiammazione. Inoltre, è possibile assumere dei farmaci antinfiammatori. Chi soffre di tendinite può anche sottoporsi a dei trattamenti medici e fisioterapici estremamente utili in alcuni casi. Soltanto nei casi più estremi si ricorre alla chirurgia quando la tendinite subisce delle complicazioni o si verifica una rottura del tendine.

Cosa, invece, è meglio non fare quando si ha una tendinite? Come abbiamo detto in precedenza, la prevenzione è fondamentale. Chi presenta una particolare vulnerabilità a tale tipo di infiammazione, dovrebbe certamente evitare di esporsi a situazioni particolarmente rischiose per delle ricadute. Inoltre, è bene non ignorare qualsiasi sintomo o segno iniziale del disturbo per evitare che l’infiammazione si acuisca. La persona che presenta una tendinopatia, non deve assolutamente continuare a sottoporre a sforzo la zona di interesse dell’infiammazione e non rispettare l’eventuale terapia medica o fisioterapica che sta seguendo.

È consigliabile evitare le cure fai da te se il problema persiste e si manifesta con una certa intensità o perdura nel tempo. La consulenza di uno specialista è sempre consigliabile per evitare ulteriori danni alla propria salute. Ecco cosa fare e cosa non fare quando hai la tendinite.

Approfondimento

