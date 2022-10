Mangiare da soli significa seguire una cucina veloce e pratica. Cucinare per la famiglia o gli ospiti è stimolante e impegna maggiormente. Dedicare poco tempo alla cucina significa avere più tempo per rilassarsi. E allora cosa fare da mangiare in poco tempo quando si è a casa da soli? Di seguito qualche ricetta semplice e veloce da realizzare in casa.

Frittata

Solitamente in tutti i frigoriferi le uova non mancano mai. Dunque non è necessario uscire di casa per procurarsi ulteriori ingredienti. Gli ingredienti che ci occorrono per preparare una frittata soddisfacente sono:

uova;

Parmigiano grattugiato;

sale;

pangrattato;

prezzemolo;

pepe.

Basta sbattere le uova e aggiungere Parmigiano grattugiato, pangrattato, prezzemolo e pepe. Per rendere la frittata più saporita abbondare con il Parmigiano. A questo punto cuocere in padella a fuoco basso. Appena dorata, girare la frittata e cuocere anche l’altra parte. Appena dorata e formatasi la crosticina, la frittata è pronta!

Cosa fare da mangiare in poco tempo senza rinunciare al gusto

Un’altra opzione per cucinare in velocità senza rinunciare al gusto, è una ricca insalata. Non la classica insalata, ma qualcosa di più consistente. Quello che ci serve è:

radicchio o lattuga;

pomodorini;

tonno;

sale;

ceci;

origano;

erba cipollina;

olio extravergine di oliva.

Tagliare la lattuga e i pomodorini, in seguito aggiungere il tonno e i ceci. Aggiungere in ultimo origano, erba cipollina e abbondante olio. Mescolare bene e l’insalata è pronta.

Bruschetta

Veloce e sfiziosa, la bruschetta è adatta in ogni circostanza. Arrostire il pane tagliato a fette nel forno o in padella con un filo d’olio di oliva. Una volta diventato croccante sfornare il pane. Va bene qualsiasi tipo di pane per questa ricetta. A questo punto condire il crostino con pomodorini, alici o sgombro, origano e olio di oliva. Se abbiamo formaggio fresco possiamo spalmarlo sul pane prima di aggiungere gli altri ingredienti. Un’altra alternativa valida alla bruschetta è l’acquasale. Tipica ricetta meridionale consiste nel bagnare le friselle e farle ammorbidire. Sistemare in un piatto e condire con pomodorini, origano, olio extravergine di oliva e infine basilico fresco. Ancora più buono se si aggiunge la mozzarella di bufala tagliata a piccole fette. Per realizzare queste ricette non occorre alcuno sforzo. Per cucinare quando siamo soli in casa serve solo un po’ di fantasia.

