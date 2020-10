Cosa fare con un titolo sottovalutato del 95,7% incluso nella black list della Consob?

Per black list si intende l’elenco delle società, pubblicato mensilmente dalla Consob, che hanno maggiori tensioni dal punto dI vista finanziario e che, quindi, devono fornire al mercato informazioni riguardo al loro stato con cadenza mensile.

In questo elenco si trova anche Biancamano, una società il cui titolo azionario risulta essere sottovalutato del 95,7% rispetto al suo fair value calcolato con i metodo del discounted cash flow.

Purtroppo questo è l’unico aspetto positivo per un titolo che risulta essere sopravvalutato qualunque sia il metodo utilizzato per calcolare la sua valutazione. Per il resto la situazione, come era d’altra parte prevedibile, è molto delicata. In particolare la situazione finanziaria è da monitorare con attenzione visto che sia l’indice di liquidità di breve che quello di lungo sono ben sotto 1.

Prestare molta attenzione, quindi, se si pensa di operare con questo titolo.

Biancamano (MIL:BCM) ha chiuso la seduta del 15 ottobre a quota 0,185 euro, in ribasso del 2,37% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sia sul settimanale che su mensile conferma l’attuale debolezza del titolo che punta a obiettivi ribassisti da far accapponare la pelle. Per rendersene conto basta guarda i grafici seguenti.

L’unica possibilità di riscossa per il titolo verrebbe da una chiusura settimanale superiore a 0,1875 euro.

Conclusione: nonostante la forte sottovalutazione, si consiglia di tradare il titolo con molta prudenza.

