Con l’annuncio dell’inizio del ritiro di parte delle truppe russe dal confine con l’Ucraina, le Borse mondiali hanno festeggiato con importanti rialzi. Piazza Affari non è stata da meno con un rialzo di oltre il 2%. Un rialzo cui hanno partecipato coralmente tutti i settori. Basti pensare che tra i 40 principali solo ENI ha chiuso in territorio negativo.

Altri titoli minori hanno mostrato debolezza e tra questi il titolo oggetto di questo report del nostro Ufficio Studi. Cosa fare con un titolo come DBA Group che in una giornata euforica a Piazza Affari resta invariato?

La domanda diventa ancora più complicata che si pensa che sono ormai mesi che il titolo è sospeso tra il rialzo e il ribasso. Già qualche mese fa, infatti, titolavamo il report Come investire su un titolo azionario sospeso tra il rialzo e il ribasso.

La svolta, però, potrebbe essere vicina. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono nuovamente a contatto con l’importantissimo supporto in area 1,489 euro. La rottura di questo livello potrebbe spingere le quotazioni verso il I obiettivo di prezzo in area 1,34 euro. La mancata tenuta di questo livello, poi, spingerebbe il titolo DBA Group verso nuovi ribassi con obiettivi in area 0,95 euro, prima, e 0,56 euro, poi.

Per una ripresa del rialzo, invece, sarà necessario un recupero in chiusura settimanale di area 1,80 euro. In questo caso il titolo potrebbe partire verso la massima estensione rialzista in area 2,51 euro.

Avvertenze

Prima di concludere dobbiamo far notare che la capitalizzazione del titolo è di circa 18 milioni di euro. Inoltre il controvalore scambiato giornalmente può essere anche inferiore ai 15.000 euro. Si comprende, quindi, come il titolo sia facilmente manovrabile con piccole somme di danaro. Per questo motivo si raccomanda molta prudenza e di evitare grosse esposizioni per evitare forti perdite in conto capitale. Ciononostante DBA Group non è più volatile degli altri titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 4% a settimana.

Il titolo DBA Group (MIL:DBA) ha chiuso la seduta del 15 febbraio a quota 1,55 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale