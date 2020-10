Cosa fare con un titolo azionario sottovalutato del 90% quando la società vende azioni proprie? È, questa, infatti, la situazione in cui si trova il titolo KI Group che agli inizi di ottobre ha venduto in due tranche azioni proprie per un totale di poco più dell’1% del capitale sociale e a un prezzo compreso nel range 0,224 – 0,234 euro. Probabilmente, quindi, non deve sorprendere che il titolo abbia continuato a scendere.

Tuttavia se si confrontano le quotazioni attuali con il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, il titolo risulta essere sottovalutato di circa il 90%. Una sottovalutazione interessante che, se unita alle risultanze dell’analisi grafica e previsionale, permette di definire uno scenario molto interessante.

C’è, però, un aspetto da non trascurare e di cui abbiamo parlato anche in un articolo precedente:di cui riportiamo un estratto

Trattasi di un titolo che a Piazza Affari capitalizza circa un milione di euro e che, quindi, è facilmente manovrabile con poche migliaia di euro. Già questo potrebbe essere un buon motivo per non investire sul titolo. Si sarebbe esposti, infatti, a forti fluttuazioni e, qualora si volesse uscire dall’investimento il rischio di non trovare la controparte in acquisto sarebbe molto grande.

Cosa fare con un titolo azionario sottovalutato del 90% quando la società vende azioni proprie? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

KI Group (MIL:KI) ha chiuso la seduta del 9 ottobre a 0,21 euro in ribasso dello 0,94% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza è ribassista sia nel medio che nel lungo periodo con obiettivi ribassisti molto più in basso dei livelli attuali. Tuttavia c’è un aspetto da notare che potrebbe indicare la formazione di un minimo molto vicina.

Come si vede dal grafico seguente, infatti, già ad agosto area 0,191 euro aveva costituito un ottimo trampolino di lancio per un rialzo di circa il 200%. Certo, dopo l’exploit rialzista, accompagnato da volumi in netta crescita, il titolo è ritornato indietro sugli stessi livelli, ma questi sono i rischi di cui parlavamo in precedenza.

Possiamo, quindi, dire che ci sono ottime probabilità di un nuovo exploit rialzista che, però, verrebbe meno nel momento in cui dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 0,191 euro. In questo caso gli obiettivi ribassisti sono quelli indicati in figura.

