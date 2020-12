Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Cosa fare con un titolo azionario in procinto di partire al ribasso, ma che nel lungo periodo potrebbe raddoppiare il suo valore?

La domanda potrebbe sembrare uno scherzo, ma descrive bene la situazione in cui si trova il titolo Banca Profilo dal punto di vista grafico.

D’altra parte la banca sta attraversando un periodo molto particolare in quanto Sator, che detiene il 62,4% della banca, sta vendendo la sua partecipazione di controllo. Il processo di vendita è in corso e dovrebbe completarsi entro marzo 2021. Nei prossimi mesi, quindi, bisognerà prestare molta attenzione alle vicende societarie che potrebbero influenzare l’andamento del titolo in Borsa.

Secondo l’analisi basata sui multipli di mercato Banca Profilo è un titolo sopravvalutato fatta eccezione per il Price to Book ratio. In questo caso, infatti, le quotazioni risultano essere sottovalutate di circa l’80% rispetto alla media del settore.

Per il resto si segnala un dividendo abbastanza interessante con un rendimento del 4% in netto aumento rispetto alla media storica.

Cosa fare con un titolo azionario in procinto di partire al ribasso, ma che nel lungo periodo potrebbe raddoppiare il suo valore? La parola all’analisi grafica e previsionale

Banca Profilo (MIL:BPRO) ha chiuso la seduta del 30 novembre a 0,2135 euro in ribasso del 2,06% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

L’ultima seduta di novembre potrebbe avere un impatto molto negativo sull’andamento di breve termine del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni non solo hanno chiuso sotto l’importante supporto in area 0,214 euro, ma c’è stato un chiaro segnale ribassista del nostro Swing Indicator. Si sono, quindi, creati i presupposti per il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 0,1882 euro. Gli obiettivi successivi sono indicati in figura.

Il ribasso potrebbe essere scongiurato da una chiusura giornaliera superiore a 0,214 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma da inizio giugno non riesce ad avere ragione della resistenza in area 0,223 euro (II obiettivo di prezzo). Si fanno sempre più concrete, quindi, le possibilità che il titolo possa scendere fino in area 0.1743 euro. La rottura di questo livello in chiusura di settimana farebbe definitivamente invertire al ribasso la tendenza in corso.

Ovviamente la rottura in chiusura di settimana di area 0,223 euro farebbe schizzare le quotazioni verso il III obiettivo di prezzo in area 0,2716 euro.

Time frame mensile

Nel lungo periodo, invece, lo scenario più probabile è molto interessante. La chiusura di novembre, infatti, è stata superiore a 0,2106 euro aprendo le porte al raggiungimento di area 0,2632 euro (I obiettivo di prezzo). Qualora, poi, si dovesse proseguire al rialzo gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Da notare che qualora le quotazioni dovessero raggiungere il III obiettivo di prezzo il titolo potrebbe più che raddoppiare il suo attuale valore.

