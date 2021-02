Cosa fare con un titolo azionario in bilico tra un ribasso del 40% e un rialzo del 100%?

Come scritto in un precedente report GVS è stata la prima IPO del 2020 e da quel momento in poi, tranne breve fasi, ha sempre corso al rialzo. Da giugno 2020, infatti, ha guadagnato oltre l’80% chiudendo 7 mesi su 9 al rialzo. L’importanza della quotazione di GVS e la forza della società è ben riassunta nei seguenti numeri. Nel 2020 ci sono state 24 IPO a Piazza Affari (23 su Aim e una sul listino principale). I capitali raccolti ammontano a 706 milioni di euro, di cui 136 milioni di euro su Aim, mentre il restante è stato raccolto da GVS, unica società che si e’ quotata sul mercato principale di Borsa Italiana.

Tornando alla performance borsistica di GVS, quello ottenuto è stato un risultato eccezionale che potrebbe continuare anche nei prossimi mesi.

L’unico problema viene dalla sopravvalutazione del titolo che scaturisce sia dall’analisi dei fondamentali che dall’unico analista che copre il titolo.

Qualunque sia la metrica utilizzata, il metodo dei multipli ci restituisce un titolo sopravvalutato. L’unico analista che copre GVS ha un giudizio Hold e un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 15% circa.

Il titolo GVS (MILGVS) ha chiuso la seduta del 25 febbraio a quota 16,8 euro in rialzo del 3,90% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista, ma la seduta del 25 febbraio potrebbe aver fatto già accantonare lo scenario ribassista. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno chiuso sopra la resistenza in area 16,73 euro e, inoltre, lo Swing Indicator ha anche dato un segnale rialzista. Per il definitivo accantonamento dello scenario ribassista meglio aspettare, però, una chiusura giornaliera superiore a 17,04 euro. In questo caso, infatti, potrebbe partire un rialzo i cui obiettivi vanno da 18,83 euro (I obiettivo di prezzo) alla massima estensione rialzista in area24,63 euro.

Nel caso in cui, invece, il ribasso dovesse continuare gli obiettivi ribassisti sono quelli indicati in figura.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale regna l’incertezza. La proiezione in corso, infatti, è rialzista, ma le quotazioni si trovano in prossimità di un’area di prezzo molto importante. Una chiusura settimanale inferiore a 16,72 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso, meglio se accompagnata da un segnale di vendita dello Swing Indicator.

In caso di tenuta, invece, gli obiettivi rialzisti sono quelli indicati in figura con le quotazioni di GVS che potrebbero raddoppiare il loro valore portandosi in area 31,93 euro (III obiettivo di prezzo).