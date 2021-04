Gli ultimi anni non sono stati facili per Salvatore Ferragamo. Le sue performance borsistiche, infatti, sono sempre state inferiori alla media del settori riferimento. Quindi, cosa fare con un titolo azionario del settore moda che da anni fa sempre peggio dei suoi competitors?

Iniziamo con l’analizzare la valutazione utilizzando il metodo dei multipli di mercato. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, il titolo risulta essere sopravvalutato. Un giudizio condiviso dagli analisti che hanno un consenso medio mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 6% circa.

L’unico spiraglio di luce che si vede nel futuro del titolo è legato alle prospettive di crescita degli utili. Secondo gli analisti, infatti, nei prossimi tre anni gli utili cresceranno mediamente di oltre il 90% all’anno.

Cosa fare con un titolo azionario del settore moda che da anni fa sempre peggio dei suoi competitors? Le indicazioni dell’analisi grafica

Salvatore Ferragamo (MIL:SFER) ha chiuso la seduta del 9 aprile in rialzo dello 1,35%, rispetto alla seduta precedente, a quota 16,465 euro.

Dopo un rialzo del 32% nell’ultimo anno, le azioni della maison di moda si trovano di fronte a un bivio molto importante.

Sul settimanale le quotazioni sono a contatto, ormai da molte settimane, con la forte resistenza in area 16,7 euro (II obiettivo di prezzo). La mancata rottura di questo livello in chiusura di settimana potrebbe far scendere le quotazioni fino in area 13,66 euro (I obiettivo di prezzo).

Sul mensile, invece, la proiezione rialzista stenta a decollare in quanto è come “incollata” al supporto in area 15,9 euro.

Quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane, quindi, è un ritracciamento dovuto alle difficoltà nel superare la resistenza in area 16,7 euro. Se, però, questo dovesse provocare una chiusura mensile Inferiore a 15,9 euro allora le cose si metterebbero molto male per i rialzisti.

Tuttavia fino a quando il supporto resiste in chiusura mensile gli investitori di lungo periodo non devo spaventarsi.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

