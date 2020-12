Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le azioni del gruppo Macy’s si trova in una situazione abbastanza particolare. Infatti, cosa fare con un titolo azionario da vendere secondo gli analisti, ma che potrebbe raddoppiare il suo valore nel lungo periodo?

In casi come questo l’investitore si trova in dubbio su chi seguire: gli analisti o le indicazioni che vengono dai grafici?

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Underperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 25% circa.

Se, invece, si confronta il fair value di Macy’s con le attuali quotazioni risulta una sottovalutazione del 65% circa. La valutazione basata sui multipli di mercato è molto contrastata. Non resta, quindi, che affidarsi all’analisi grafica e previsionale.

Cosa fare con un titolo azionario da vendere secondo gli analisti ma che potrebbe raddoppiare il suo valore nel lungo periodo? I suggerimenti dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario Macy’s (NYSE:M) ha chiuso la seduta del 11 dicembre a quota 11,08 dollari in ribassi del 5,3% rispetto alla seduta precedente.

Dopo un lungo rialzo partito da area 7 dollari quando c’è stato un segnale rialzista dello Swing Indicator sul time frame settimanale, le quotazioni hanno raggiunto area 12 dollari con un rialzo di circa il 70%.

Adesso che le quotazioni hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 12,06 dollari abbiamo assistito all’inevitabile ritracciamento che potrebbe continuare fino in area 9,78 dollari. Una rottura di questo livello in chiusura di settimana, poi, farebbe scendere il titolo in area 7,5 dollari. La massima estensione del ribasso si trova in area 5 dollari.

Sul mensile, invece, la tendenza è al rialzo, ma bisogna stare attenti al supporto in area 9,14 dollari. Una sua rottura in chiusura mensile farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso. In caso di continuazione rialzista, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura con un potenziale del +70% circa.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

