Cosa fare con un titolo azionario come Expert System che guadagna il 23,97% in una sola seduta?

Molti investitori si catapulteranno sul titolo contribuendo a far schizzare ancora di più le quotazioni. Altri venderanno pentendosi immediatamente per aver perso ulteriori guadagni. Pochi si soffermeranno a capire se ci sono le basi per una continuazione del rialzo oppure è meglio stare alla larga dal titolo.

Intanto Borsa Italiana ha vietato dal 2 febbraio l’immissione di ordini sul titolo senza limiti di prezzo.

L’azienda è in una situazione finanziaria robusta, considerando la sua posizione di cassa netta e di margine. Inoltre, negli ultimi mesi, gli analisti hanno rivisto le loro stime EPS approssimativamente al rialzo.

Tra i punti di debolezza di Expert System ricordiamo che l’azienda ha livelli di redditività insufficienti. Inoltre negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno regolarmente ridotto le loro aspettative sull’EPS. Gli analisti prevedono risultati peggiori per l’azienda rispetto alle loro previsioni di un anno fa.

Cosa fare con un titolo azionario come Expert System che guadagna il 23,97% in una sola seduta? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Expert System (MIL:EXSY) ha chiuso la seduta del 1 febbraio a quota 3 euro in rialzo del 23,97% rispetto alla seduta precedente.

Se la sedute del 1 febbraio dovesse essere confermata, sul titolo si aprirebbero prospettive molto interessanti. Prima di procedere facciamo notare che le proiezioni sul settimanale e sul mensile sono identiche. Ci concentriamo, quindi, sul time frame settimanale.

Qualora la settimana dovesse chiudersi sopra area 2,67 euro, si aprirebbero le porte per una continuazione del rialzo almeno fino in area 3,8 euro (I obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, invece, passa per area 7,43 euro per un potenziale rialzo del 150%.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 2,67 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Affinché, però, i ribassisti prendano il sopravvento bisognerà attendere una chiusura settimanale inferiore a 2,17 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile

