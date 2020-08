Cosa fare con un titolo azionario che negli ultimi anni ha reso circa il 250%? È questa la domanda che si staranno ponendo gli investitori interessati a Eurotech.

Dopo anni splendidi con performance da capogiro (negli ultimi tre anni il titolo ha reso oltre il 250%), il 2020 si sta dimostrando essere per Eurotech un anno da incubo. Basti pensare che da inizio anno perdere circa il 50% a fronte di un settore di riferimento e di un mercato italiano che hanno fatto molto meglio.

L’andamento borsistico così negativo è supportato da una semestrale che ha visto i ricavi in flessione di oltre il 30% rispetto ai primi sei mesi del 2019. Tuttavia, secondo il management dell’azienda, l’offerta di tecnologie per l’Internet of Things (IoT) in ambito industriale e per l’Intelligenza Artificiale ha un potenziale ancora inespresso, che potrà realisticamente consentire ad Eurotech di ritornare su un percorso di crescita nel 2021.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Questa visione ottimistica è supportata anche dagli analisti che hanno un consenso Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre il 60%.

Cosa fare con un titolo azionario che negli ultimi anni ha reso circa il 250%: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Eurotech (MIL:ETH) ha chiuso la seduta del 7 agosto a 4,58€ ribasso dello 0,74% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Nel breve periodo la tendenza in corso è ribassista e la rottura dell’importante supporto in area 4,6903€ (I° obiettivo di prezzo) ha aperto le porte a una discesa delle quotazioni fino al II° obiettivo di prezzo in area 3,695€. La massima estensione del ribasso in corso passa per area 3,0559€ (III° obiettivo di prezzo).

Una chiusura giornaliera, confermata, sopra area 4,6903€ farebbe invertire al rialzo la tendenza in corso e rappresentare un’occasione di acquisto.

Time frame settimanale

Nel medio/lungo periodo la tendenza in corso è ribassista, ma non ha ancora espresso tutta la sua forza. Come si vede dal grafico, infatti, il primo supporto in area 4,2287€ non è stato ancora rotto al ribasso. La tenuta di questo livello è molto importante per il futuro del titolo. Si potrebbe, infatti, andare a realizzare un doppio minimo con obiettivo verso i massimi storici.

In caso contrario, invece, la rottura di questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento di area 2,8338€ e alla sua rottura di area 0,5473€ (I° obiettivo di prezzo.

Si potrebbe, quindi, entrare in acquisto sul titolo con stop nel caso di chiusure settimanali inferiori a 4,2287€.

Approfondimento

Come non perdere soldi con i continui falsi segnali sul Ftse Mib Future