Zignago Vetro alla fine dei primi nove mesi del 2020, nonostante l’impatto della pandemia, ha visto i ricavi ridursi solo del 4,2%. Inoltre, secondo il management, anche se la situazione di turbolenza dovesse continuare, la situazione finanziaria stabile dell’azienda permetterebbe di attraversarla con tranquillità,

Allora cosa fare con un titolo azionario che ha resistito alla tempesta Covid-19?

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa. Sottovalutazione, però, che non trova conferma nei fondamentali che, invece, esprimono una sopravvalutazione di Zignago Vetro.

Un altro aspetto interessante del titolo è il rendimento del suo dividendo che negli ultimi anni si è sempre mantenuto superiore al 3%.

Cosa fare con un titolo azionario che ha resistito alla tempesta Covid-19 secondo l’analisi grafica e previsionale

Il titolo Zignago Vetro (MIL:ZV) ha chiuso la seduta del 10 dicembre a quota 13,18 euro in ribasso dello 0,15% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma sembrerebbe avere le ore contate. Come si vede dal grafico, infatti, sono settimane ormai che le quotazioni non riescono ad avere ragione della resistenza in area 13,88 euro (I obiettivo di prezzo). Anzi, è in corso un segnale ribassista dello Swing Indicator.

A questo punto gli scenari possibili, oltre quello che vede una fase di lateralità tra i livelli 13,22-13,88 euro, sono due: chiusura settimanale superiore a 13,88 euro e accelerazione rialzista verso gli obiettivi indicati in figura; rottura in chiusura di settimanale di area 13,22 euro e accelerazione ribassista.

Monitorare con attenzione i due livelli indicati per evitare di rimanere incastrati in posizioni in perdita.

Time frame mensile

Sono 6 mesi che le quotazioni cercano di rompere al rialzo la resistenza in area 13,52 euro (I obiettivo di prezzo) per poi proiettarsi verso gli obiettivi rialzisti indicati in figura. Purtroppo più passa il tempo e più aumentano le probabilità che si possa assistere a un’accelerazione ribassista. In tal senso va notato che lo Swing Indicator punta al ribasso e il suo segnale prenderebbe forza da una chiusura mensile inferiore a 11,82 euro.

Approfondimento

