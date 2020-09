Cosa fare con un titolo azionario che da un anno a questa parte sta facendo guadagnare una montagna di soldi ai suoi azionisti può essere uno decisione non semplice. Negli ultimi dodici mesi, infatti, il titolo Digital Bros ha guadagnato oltre il 130% a fronte di un settore di riferimento e un mercato italiano che hanno perso poco più del 10%.

Ovviamente la tendenza in corso nel lungo periodo è rialzista e presenta degli obiettivi con un potenziale rialzista di oltre il 100%. Per non rischiare di rimanere incastrati in posizioni al rialzo bisogna, quindi, essere molto prudenti e monitorare con attenzione i livelli che, nel breve termine, possono anticipare inversioni di più lungo periodo.

Prima di occuparci di questo, però, diamo un attimo un’occhiata all’attuale valutazione del titolo.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il titolo è da comprare subito, giudizio Buy, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 20%.

Lo scenario cambia completamente se si considera la valutazione basata sui multipli di mercato. In questo caso, infatti, qualunque sia la metrica considerata Digial Bros alle attuali quotazioni risulta essere sopravvalutato.

Allora, cosa fare con un titolo azionario che da un anno a questa parte sta facendo guadagnare una montagna di soldi ai suoi azionisti?

Analisi grafica e previsionale sul titolo azionario Digital Bros

Il titolo azionario Digital Bros (MIL:DIB) ha chiuso la seduta del 23 settembre a quota 22,2 euro in ribasso del 4,1% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Nel breve periodo la proiezione in corso è rialzista, ma la seduta del 23 settembre potrebbe avergli dato una brutta mazzata. Come si vede dal grafico, infatti, dopo aver superato il I obiettivo di prezzo in area 23,555 euro le quotazioni hanno immediatamente ritracciato. Ci si trova, quindi, di fronte a un bivio molto importante. Una chiusura giornaliera inferiore a 22,033 euro aprirebbe le porte verso gli obiettivi ribassisti indicati dalle linee tratteggiate.

Solo un pronto recupero del livello appena rotto in area 23,555 euro farebbe ripartire le quotazioni verso gli obiettivi rialzisti indicati in figura.

Time frame mensile

La proiezione rialzista è molto salda e punta alla sua massima estensione in area 42,16 euro. Solo una chiusura mensile inferiore a 188,987 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Approfondimento

Scappare dai BTP ora e subito se davvero ci stanno nascondendo qualcosa