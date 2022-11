Cosa fare con l’uva bianca o nera e perché questo frutto ci farebbe bene

L’uva è un frutto molto presente sulle nostre tavole, apprezzato da grandi e bambini. La sua particolarità maggiore sono gli acini, tondi e succosi, che, insieme, formano grappoli carichi e saporiti.

Nuovi test in campo estetico ascrivono all’uva tantissimi benefici anche per la pelle. I suoi componenti, infatti, ci aiuterebbero a contrastare l’azione dei radicali liberi, mantenendo la pelle giovane e soda.

Come se non bastasse, tra i suoi effetti ci sarebbe anche l’attenuazione dei rossori della cute, sensibile o infiammata. Per questi motivi, sono nati tantissimi prodotti, come creme e lozioni per la cura di viso e corpo, a base d’estratto d’uva.

Benefici per l’organismo

Esistono vari tipi d’uva, che differiscono per il colore, il rapporto tra zuccheri e acidi, e le sostanze aromatiche presenti nella buccia. Tutte queste caratteristiche rendono l’uva più adatta per un consumo “da tavola” o per preparare il vino.

L’uva è ricca di nutrienti, i quali aiuterebbero il nostro organismo sotto diversi punti di vista. Conterrebbe le vitamine C, A e K, e sali minerali essenziali, come il potassio e il sodio. Inoltre, sarebbe una buona fonte di fibre.

In generale, i componenti presenti nell’uva svolgerebbero una funzione antinfiammatoria e antiossidante. Conterrebbe anche polifenoli, che contribuirebbero a contrastare le malattie cardiovascolari.

Si pensi, addirittura, che l’uva potrebbe apportare vantaggi a livello cognitivo.

Per giovare di tutti i benefici dell’uva, però, ricordiamo che bisognerebbe mangiare il frutto intero, compreso di buccia e semi.

Capita spesso di comprare l’uva, e che poi rimanga a casa, senza sapere bene cosa farne. Oggi scopriremo come utilizzarla per preparare una ricetta diversa dal solito, ovvero quella di un primo piatto davvero buonissimo.

Cosa fare con l’uva bianca, nera o rossa e come utilizzarla in cucina

Oltre a quanto detto, bisogna ricordare che l’uva, grazie alla presenza degli antiossidanti, eserciterebbe una funzione depurativa anche per il fegato. Inoltre, alcune ricerche dimostrerebbero anche una correlazione tra il consumo d’uva e l’abbassamento del colesterolo.

Per questo, dovremmo inserirla nella nostra alimentazione, mangiandola così come la troviamo in natura. Ovviamente, prima di farlo, dovremo lavare l’uva in modo corretto, mettendola in ammollo per 10 minuti in acqua e bicarbonato.

Oltre che a mangiarla in questo modo, l’uva sarà un alimento perfetto anche per preparare molte ricette gustosissime. La maggior parte di noi, a questo punto, penserebbe a ricette dolci, per preparare, ad esempio, torte o muffin morbidissimi all’uva.

Non solo il pane all’uva

Cosa fare con l’uva bianca? Per sorprendere i nostri invitati, ad esempio, potremmo preparare una ricetta alternativa. Molte persone, ad esempio, amano preparare la schiacciata con l’uva, un dolce-non dolce tipico toscano.

Per essere ancora più particolari, però, prepareremo un buon primo piatto a base di un’accoppiata davvero particolare. Prepareremo, infatti, la ricetta della pasta con salsiccia e uva.

Come preparare la pasta con l’uva

Anche i più scettici si ricrederanno dopo che proveranno questo piatto davvero incredibile.

Prepararlo sarà molto semplice. La prima cosa che dovremo fare sarà lavare bene gli acini di uva bianca, tagliarli in 4 parti e poi privarli dei semi.

Intanto metteremo a cuocere la pasta che più preferiremo in acqua bollente e salata. Per questo piatto, consigliamo di scegliere un formato di pasta corto, come i maccheroni.

Intanto taglieremo la salsiccia a pezzetti, e la metteremo a cuocere in padella con un filo d’olio e del pepe. Poi sfumeremo con un tocco di vino bianco.

Quando la pasta sarà ancora al dente la scoleremo, e la butteremo nella padella della salsiccia. La faremo cuocere bene nel condimento, aggiungendo un filo di salsa di soia.

Dopo che avremo impiattato, andremo ad aggiungere la nostra uva già tagliata in piccoli pezzi. Questo tocco di dolce freschezza, unito alla sapidità della salsiccia, creerà un duetto di sapori eccezionale. Ecco cosa fare con l’uva bianca, per ricreare un piatto da 10 e lode.