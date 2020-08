Cosa fare con l’oro dopo un ribasso del 2% in una singola seduta come non si vedeva da oltre 2 mesi? Perché è proprio questo quanto accaduto durante la seduta del 7 agosto alle quotazioni dell’oro.

L’ultima volta che le quotazioni (prezzo in tempo reale) avevano perso oltre il 2% in una singola seduta era il 5 giugno 2020. In quell’occasione il ribasso era stato del 2,53% e le quotazioni si trovavano in area $1.700. Da quel giorno è partito un rally che ha visto le quotazioni dell’oro passare da area $1.700 ad area $2.000.

Succederà la stessa cosa anche adesso? Il ribasso anticiperà una nuova gamba rialzista?

Come si vede dal grafico seguente, le quotazioni dell’oro sul time frame giornaliero hanno superato ogni obiettivo rialzista immaginabile e sono andate anche oltre. Da questo punto di vista, quindi, un ritracciamento, prima o poi e dovuto.

Il forte ribasso cui abbiamo assistito durante la seduta del 7 agosto, però, ha caratteristiche differenti rispetto a quello del 5 giugno. Primo si è verificato dopo un lungo rialzo, nell’altro caso si veniva da un ribasso; secondo, prima di scendere le quotazioni hanno segnato un nuovo massimo.

Se questo ribasso sia qualcosa di più importante si capirà qualora dovessero esserci chiusure giornaliere inferiori a $2.000. In questo caso potremmo assistere a discese fino in area $1.800.

Lo scenario di medio/lungo periodo

Come scritto negli articoli precedenti le quotazioni dell’oro sono viste ritoccare i massimi storici nei prossimi mesi. Tuttavia, sia sul time frame settimanale che su quello mensile sono possibili discese fino in area $1.818 e $1,872, rispettivamente, senza che venga compromesso lo scenario rialzista.

Da notare che i livelli fino ai quali non cambierebbe lo scenario rialzista di medio/lungo termine coincidono con gli obiettivi di breve termine.

Lo scenario più probabile, quindi, vede un ribasso fino in area $1.820/$1.870 prima di una nuova ripartenza al rialzo.