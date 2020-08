Cosa fare con l’oro dopo che avrà raggiunto nuovi massimi storici?

Vendere sperando nelle prese di beneficio “psicologiche” che sono sempre presenti quando si raggiungono livelli storici o tondi (ad esempio $2.000 per l’oro) oppure tenere duro attendendo l’arrivo degli obiettivi indicati dall’analisi di medio/lungo periodo?

La strategia di investimento da seguire dipendo molto dalle attitudini personali. Chi ama “smanettare” sui mercati potrebbe provare a vendere sui massimi per poi ricomprare su livelli più bassi. Chi invece ama investire e non tradare, potrebbe restare tranquillamente in posizione. L’importante in entrambi i casi è monitorare con attenzione la tenuta dei livelli oltre i quali potrebbero cambiare gli scenari in gioco.

La settimana appena conclusasi, infatti, ha visto nuovamente le quotazioni del metallo prezioso (prezzo in tempo reale) letteralmente esplodere aprendo la strada a nuovi importanti obiettivi rialzisti. Solo la seduta di giovedì ha visto un ritracciamento fino in area 1.900 offrendo un’opportunità per entrare ai ritardatari e/o agli smanettoni di fare qualche operazione veloce.

Cosa fare con l’oro dopo che avrà raggiunto nuovi massimi storici? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Time frame settimanale

Le quotazioni, da notare il cambio di scadenza del future sull’oro, sono nuovamente esplose al rialzo raggiungendo praticamente il I° obiettivo di prezzo in area $2.015. Settimana prossima tutto ruoterà intorno a questo livello. La sua rottura in chiusura di settimana aprirebbe le porte a una salita fino al II° obiettivo di prezzo in area $2.327. La massima estensione del rialzo passa per $2.640.

Qualora, invece, area $2.015 dovesse resistere, potremmo assistere a un ritracciamento fino al supporto in area $1.893, la cui tenuta va verificata in chiusura settimanale.

Time frame mensile

Anche sul mensile tutto procede come da manuale. Dopo la rottura sul mensile di area $1.872 (I° obiettivo di prezzo) si sono aperte le porte al raggiungimento di area $2.233 (II° obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo si trova in area $2.596.

Per un’inversione ribassista di lungo periodo occorrerebbe che il mese di agosto chiudesse sotto $1.872, ma la strada è ancora lunga.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti perché, dopo il raggiungimento di nuovi massimi storici, la corsa dell’oro continui.