Cosa fare con le azioni Vimi Fasteners dopo un rialzo di oltre il 200%?

Aspettare l’occasione giusta per essere nuovamente compratori. La società, infatti, ha una miriade di punti di forza che ne fanno un ottimo prospetto per investimenti di lungo periodo. Eccone un elenco parziale:

Con un ratio “enterprise value to sales” di circa 1.06 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata.

Le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del caso.

Nell’ultimo anno, gli analisti che si occupano di Vimi Fasteners hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione.

Gli analisti hanno rivisto al rialzo le previsioni di utile netto per azione della società.

La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento. Al momento, infatti, il titolo risulta essere sottovalutato del 40%

Negli ultimi quattro mesi, gli analisti che seguono il caso hanno ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio.

Cosa fare con le azioni Vimi Fasteners dopo un rialzo di oltre il 200%? Le indicazioni dell’analisi grafica

VIMI Fasteners (MIL:VIM) ha chiuso la seduta del 13 luglio invariato rispetto alla seduta precedente chiudendo a quota 1,54 euro.

La proiezione in corso sul titolo è ribassista e adesso punta al II obiettivo di prezzo in area 1,35 euro. Questo livello potrebbe rappresentare un buon punto di ingresso al rialzo purché si faccia scattare lo stop nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 1,35 euro. La massima estensione del ribasso si trova in area 1,09 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale superiore a 1,61 euro, meglio se accompagnata da un segnale di acquisto del BottomHunter e/o dello Swing Indicator.

Time frame settimanale

Per capire come interpretare i grafici cliccare qui.