Cosa fare con le azioni PLC vista la loro incertezza sulla strada da intraprendere a Piazza Affari?

La risposta a questa domanda non è banale vista l’indecisione che sta circondando il titolo ormai da molti mesi. Dopo che a luglio il titolo aveva fallito il break rialzista, abbiamo assistito a un breve ritracciamento che ha fatto ripartire un rialzo di breve durata.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Da quel momento in poi è iniziato un movimento laterale che ha costretto le quotazioni tra i livelli 2,14 euro e 2,41 euro. La cosa interessante di questi due livelli è che corrispondono a potenziali importanti punti di svolta per il titolo.

2,14 euro, infatti, corrisponde al I obiettivo di prezzo della proiezione ribassista in corso e una chiusura settimanale inferiore a questo livello farebbe accelerare al ribasso. In questo caso, infatti, le quotazioni si potrebbero dirigere verso area 1,84 (II obiettivo di prezzo), prima, e verso area 1,54 euro (III obiettivo di prezzo), poi.

Viceversa, area 2,41 euro costituisce il primo ostacolo lungo il cammino rialzista che porta all’obiettivo più vicino in area 2,84 euro. La massima estensione di questo rialzo, poi, si trova in area 4,24 euro per un potenziale rialzo di oltre l’80% rispetto ai livelli attuali.

Per chi volesse investire su PLC, quindi, si raccomanda un attento monitoraggio dei livelli indicati in chiusura settimanale.

Un’ulteriore raccomandazione per chi volesse investire su PLC e l’elevata volatilità. PLC, infatti, è più volatile del 75% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 7% a settimana.

Dal punto di vista della valutazione la situazione è abbastanza contraddittoria con indicazioni differenti a seconda dell’indicatore utilizzato. Pertanto si consiglia la massima prudenza e di attendere la rottura di uno dei due livelli indicati.

Cosa fare con le azioni PLC vista la loro incertezza sulla strada da intraprendere a Piazza Affari? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo PLC (MILPLC) ha chiuso la seduta del 30 luglio a quota 2,19 euro in rialzo dell’1,86% rispetto alla seduta precedente

Time frame settimanale