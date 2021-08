Cosa fare con le azioni Notorious Pictures visto che si muovono in una fase laterale iniziata a novembre 2020? È questa la domanda che si staranno ponendo gli investitori e cui anche il nostro Ufficio Studi ha cercato di dare una risposta.

Sicuramente l’andamento borsistico di questo titolo ha veramente dell’incredibile. Come si vede dal grafico, l’impostazione grafica del titolo è rialzista, ma dopo aver raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 1,85 euro (a novembre del 2020) le quotazioni hanno preso a oscillare all’interno del trading range 1,57-1,85 euro. Lo Swing Indicator ha dato diversi segnali rialzisti in questo lungo periodo, ma sono rimasti lettera morta. Il BottomHunter, invece, in questo caso è risultato essere più efficace.

A questo punto della storia è molto complicato, se non impossibile, dare indicazioni su cosa accadrà in futuro. Quello che possiamo fare è monitorare con attenzione il supporto in area 1,57 euro e la resistenza in area 1,85 euro.

La rottura in chiusura settimanale di area 1,57 euro aprirebbe le porte al raggiungimento di area 0,846 euro, prima, e successivamente di area 0,145 euro.

Al rialzo, invece, l’obiettivo più vicino è in area 2,58 euro (II obiettivo di prezzo), mentre la massima estensione rialzista passa per area 3,31 euro.

Dal punto di vista dei multipli di mercato notiamo che, qualunque sia la metrica utilizzata, le azioni Notorious Pictures risultano essere sopravvalutate.

Uno dei punti forza del titolo, invece, è legato alle previsioni di crescita del fatturato e degli utili. Questi ultimi sono attesi crescere a un ritmo medio annuo del 57% circa per i prossimi tre anni, un livello superiore a quello dei suoi competitors..

L’unica analista che copre Notorious Pictures ha un giudizio comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 40% circa.

