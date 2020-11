Cosa fare con le azioni Netflix dopo la vittoria di Biden?

In realtà questo titolo, così come tutte le FANMAG (Facebook, Apple, Netflix, Microsoft, Amazon, and Google) sono state poco interessate alle vicende presidenziali americane. Basti pensare che sono salite, così come tutto il settore TECH, sia prima che dopo, quando l’incertezza per il risultato è durata diversi giorni e avrebbe potuto affossare i mercati azionari.

Come gestire il tuo portafoglio d'investimento in un periodo di volatilità?

Se hai più di 350.000 € da investire, ricevi la "La guida dell'investitore ai mercati Orso" e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Le prove dell’insolita e preoccupante portata del potere dei giganti della tecnologia si sono potute vedere nell’ultima settimana con il Nasdaq che ha avuto un rialzo dell’8,5%. Anche l’S&P 500 e l’indice Dow Jones hanno registrato un bel rialzo, contro ogni aspettativa. Ad esempio, l’S&P 500 è stato in gran parte sollevato dai titoli tecnologici, mentre altri settori trasmettevano debolezza.

Nel caso specifico di Netflix, la sua performance settimanale è stata del +8,2% in linea con le performance dell’indice.

Per gli analisti, però, non c’è molto spazio al rialzo. Allo stato attuale, infatti, sebbene il consenso medio sia Outperform, la sottovalutazione media è di poco inferiore al 6%.

Cosa fare con le azioni Netflix dopo la vittoria di Biden? Le attese dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario Netflix (NASDAQ:NFLX) ha chiuso la seduta del 6 novembre a quota 514,73 dollari in rialzo dello 0,19% rispetto alla seduta precedente.

Tutto sembra indicare che un’accelerazione rialzista sia in arrivo.

Sul time giornaliero la proiezione in corso è rialzista, ma per esplodere definitivamente al rialzo dobbiamo assistere a una chiusura giornaliera superiore a 515,72 dollari. Anche in questo caso, però, non bisogna abbassare la guardia. Come si vede dal grafico, infatti, già tre volte in passato area 560 dollari ha fermato il rialzo di Netflix imponendo un’inversione ribassista. Prestare, quindi, molta attenzione a quanto accadrà su questo livello. Per la definitiva esplosione al rialzo dovremmo attendere una chiusura giornaliera superiore a 585,5 dollari (I obiettivo di prezzo).

Anche dal time frame settimanale arrivano segnali incoraggianti. La tenuta in chiusura di settimana del supporto in area 474,5 dollari (I obiettivo di prezzo) ha favorito il rialzo cui abbiamo assistito settimana scorsa. Si sono, quindi, create le basi per un’inversione rialzista. Nel caso in cui si dovesse continuare al ribasso, gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Sul mensile, invece, la proiezione è saldamente rialzista e dai livelli attuali potrebbe portare a un ulteriore rialzo del 40%. Solo una chiusura mensile inferiore a 406,67 dollari farebbe invertire la tendenza al ribasso.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile