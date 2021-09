Cosa fare con le azioni Kolinpharma dopo lo shock rialzista di qualche settimana fa? La domanda è lecita in quanto dopo che nell’ultima settimana di agosto il titolo ha guadagnato circa il 27%, le quotazioni hanno realizzato una sequenza di quattro barre inside di fila.

In casi come questo, quindi, diventa molto difficile prevedere quanto accadrà.

Da un lato, infatti, la presenza di inside indebolisce l’affermarsi di una tendenza opposta a quella in corso. Dall’altra non vanno sottovalutati segnali contrari alla proiezione in corso.

Su Kolinpharma, quindi, con i distinguo elencati in precedenza, è in corso una proiezione ribassista che da un momento all’altro potrebbe prendere forza. Le quotazioni, infatti, si sono poggiate sul supporto intermedio in area 10.45 euro e una chiusura settimanale inferiore a questo livello aprirebbe le porte a una continuazione ribassista fino al I obiettivo di prezzo in area 9,68 euro. La mancata tenuta di questo livello, poi, farebbe ulteriormente accelerare al ribasso verso il II obiettivo di prezzo in area 7,66 euro. La massima estensione ribassista, poi, si trova in area 5,64 euro.

Al rialzo, invece, una chiusura settimanale superiore a 10,95 euro farebbe scattare una proiezione rialzista con massima estensione verso i massimi storici in area 15 euro. In questo caso il titolo potrebbe continuare a fare meglio, come negli ultimi cinque anni, sia del settore di riferimento che del mercato italiano.

È interessante osservare come non appena le quotazioni abbiamo rotto al rialzo il livello indicato nel report precedente siano letteralmente schizzate al rialzo.

Che il titolo possa fare bene è un indizio che si ricava anche dalla valutazione sulla base dei multipli di mercato. Inoltre, secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita.

Secondo gli analisti il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

Cosa fare con le azioni Kolinpharma dopo lo shock rialzista di qualche settimana fa? Le indicazioni dell’analisi grafica

Kolinpharma (MIL:KIP) ha chiuso la seduta del 21 settembre a 10,45 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale