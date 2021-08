Cosa fare con le azioni Energica Motor Company che dopo 3 mesi sono sempre sugli stessi livelli? La domanda è d’obbligo tenendo conto del fatto che un trimestre fa le quotazioni erano a 3,06 euro e lo sono ancora adesso. Inoltre è interessante notare come anche nel corso di questo periodo le quotazioni non abbiano avuto grandi escursioni. Rispetto alla chiusura di maggio, infatti, il titolo Energica Motor Company ha avuto un’escursione al rialzo e al ribasso del +13,4% e -11,8%, rispettivamente.

Il titolo, quindi, si trova in una situazione molto complessa dal punto di vista grafico che al momento permette di definire solo i livelli da monitorare in chiusura di settimana per capire quali possa essere la direzione di lungo periodo.

Prima di procedere con l’analisi grafica ricordiamo che al momento, qualunque sia l’indicatore utilizzato, abbiamo indicazioni di sopravvalutazione per il titolo. L’unico aspetto positivo è legato alle prospettive future di crescita di cui abbiamo già parlato in un precedente report. Secondo l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori si stima in un rialzo di circa il 300% il numero complessivo di moto, motocicli e scooter per il prossimo quinquennio. Numeri molto importanti che potrebbero avere un impatto molto positivo sul fatturato di Energica Motor Company.

Cosa fare con le azioni Energica Motor Company che dopo 3 mesi sono sempre sugli stessi livelli? Le indicazioni dell’analisi grafica

Energica Motor Company (MIL:EMC) ha chiuso la seduta del 26 agosto a quota 3,06 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico le quotazioni di Energica Motor Company si stanno muovendo tra due livelli, 2,95 euro e 3,15 euro, che rappresentano il primo ostacolo lungo la proiezione ribassista e rialzista, rispettivamente.

Una chiusura settimanale superiore a 3,15 euro rafforzerebbe lo scenario che vede il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 3,86 euro. Gli obiettivi successivi sono indicati nel riquadro in rosso e mostrano un potenziale rialzista di oltre il 100% rispetto ai livelli attuali.

Al ribasso, invece, una chiusura settimanale sotto 2,95 euro farebbe scattare le quotazioni verso il I obiettivo di prezzo in area 2,47 euro. Gli obiettivi a seguire sono quelli indicati in figura. Da notare che la massima estensione ribassista passa per area 0,936 euro.

La raccomandazione, quindi, è quella di monitorare con attenzione in chiusura settimanale i due livelli indicati.

Da notare che il segnale più recente dai nostri indicatori arriva dallo Swing Indicator che ha dato un segnale di acquisto.