Cosa fare con la ricotta avanzata e come condirla per un antipasto gourmet da leccarsi i baffi

Soffice, cremosa e dal gusto incredibilmente delicato, la ricotta è un alimento prezioso in cucina. Perfetto per tutte le preparazioni, dolci e salate che siano. Tuttavia a volte avanza, soprattutto quando l’abbiamo adoperata in torte e dolci che ne richiedevano solo un certo quantitativo. Nessun problema, possiamo riutilizzarla in moltissimi modi. Vediamone alcuni.

E ricordiamoci che oltre a sapere cosa fare con la ricotta avanzata, possiamo sbizzarrirci in cucina nella preparazione di deliziosi finger food o antipasti che lasceranno i nostri ospiti con la bocca aperta.

Cosa abbinare alla ricotta per cena

Se la ricotta avanzata è poca, la cosa migliore da fare è adoperarla per un buon primo. Per esempio, cucinando l’intramontabile pasta al sugo con ricotta. Ci basterà preparare un semplice sugo casereccio, ammorbidire la ricotta con uno o due cucchiaini di acqua di cottura e aggiungerla come guarnizione una volta impiattata la pasta. In alternativa, possiamo optare per la versione in bianco di questo primo. Ci serviranno almeno 70 grammi di ricotta per persona, da mescolare con sale, pepe, origano, parmigiano e scorza di limone grattugiata. Ammorbidiamo il tutto con qualche cucchiaino di acqua di cottura e voilà. La pasta alla ricotta in bianco è servita! Che fare invece se l’intento è quello di condire la ricotta per creare degli antipasti sfiziosi per i nostri ospiti?

Cosa fare con la ricotta avanzata e come usarla per gli antipasti

Se siamo di corsa, possiamo pensare di usare la ricotta per preparare delle semplici tartine. Per farlo possiamo usare dei cracker o delle fette di pane, a seconda di ciò che abbiamo in casa. Possiamo preparare una crema di ricotta, aggiungendo quello che preferiamo. Possiamo aromatizzarla al limone e origano, aggiungerci qualche pezzetto di salmone affumicato o aromatizzarla con un po’ di basilico. Il nostro consiglio è puntare a una crema di ricotta con un trito di pepe, erba cipollina e pomodori ciliegini. Una delizia per il palato!

Se il tempo è davvero risicato, possiamo anche servire la ricotta in vari gusti in apposite ciotoline e lasciare che ciascun invitato condisca la sua tartina come meglio preferisce. Se cerchiamo qualcosa di più originale, possiamo preparare delle sfiziose palline di ricotta senza cottura, da servire fredde. Quello che dobbiamo fare è mettere la ricotta in una ciotola, aggiungere il formaggio grattugiato e il pecorino. Mescoliamo bene e aggiungiamo poi olio, sale e pepe. Diamo una seconda mescolata e con le mani formiamo delle palline di circa 25 grammi l’una.

A questo punto, possiamo rotolare le palline in un trito di pistacchi o nella paprika affumicata e lasciarle riposare in frigo per una buona mezz’ora. Un finger food davvero inaspettato! Se conserviamo bene la ricotta, potremo sbizzarrirci in cucina, preparando anche delle sfiziose polpette ricotta e carne. D’altronde anche conservare tritato e carne macinata in generale porta molti benefici!

Fare un dolce veloce

Se siamo più “tipi da dolce”, ecco cosa fare con la ricotta avanzata: mescoliamo la ricotta con dello zucchero a velo (indicativamente la proporzione è 1 a 3) e aggiungiamoci del cioccolato fondente tritato grossolanamente. In un minuto abbiamo ottenuto un delizioso dessert al cucchiaio alla ricotta. E se non amiamo il cioccolato? Sostituiamolo con frutta fresca e un trito di frutta secca o candita. Antipasto e dessert (e ricotta) sono salvi!