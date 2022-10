Cosa fare con la polpa di zucca di Halloween avanzata e come conservarla

Molti di noi avranno addobbato casa per festeggiare Halloween in allegria, insieme ai propri amici. La cosa più divertente da fare, anche con i più piccoli, sicuramente è realizzare la famosa zucca, disegnando e scolpendo un volto spaventoso per l’occasione. Alcune sono anche belle da vedere ed hanno uno stile originale, anche se è un procedimento lungo e laborioso svuotare l’interno della zucca. Solitamente si incide una sorta di coperchio sulla parte superiore per rendere più facile l’estrazione della polpa, dei filamenti e dei semi, aiutandosi con vari strumenti da cucina e non. Ma quando è di grandi dimensioni, poi, cosa fare con la polpa di zucca di Halloween avanzata? Pensare di dover cucinare in una volta sola tutte quelle quantità sarebbe impensabile, ma sarebbe uno spreco buttare via la polpa.

Come cucinarla per non perdere le proprietà

La zucca è l’ortaggio principe dell’autunno, contiene poche calorie, è ricca di acqua, vitamine A, C, E, B6, sali minerali come potassio, fosforo, calcio e magnesio. È fonte di betacarotene e antiossidanti che, insieme agli altri nutrienti, potrebbe aiutare a proteggere la vista e la pelle. Sarebbe anche un ingrediente utile per il buonumore e il buon sonno, grazie al tripofano.

Anche i suoi semi hanno ottime qualità, ideali per uno snack la mattina o il pomeriggio, sono buoni tostati o sotto forma di estratto oppure olio per fornire all’organismo tutte le proprietà e i nutrienti, con le preparazioni adeguate. Ad esempio sembrerebbe che la vitamina C sia sensibile alle alte temperature. In più il processo di lavaggio e pulizia dell’ortaggio potrebbe aumentare la perdita della vitamina. Inoltre i minerali potrebbero rimanere nel brodo prodotto, quindi sarebbe meglio non buttarlo via ed utilizzarlo in cucina. Se vogliamo la zucca all’interno di minestroni o spezzatini, aggiungiamola a fine cottura, se tagliata in piccoli pezzi basteranno 10 minuti sul fuoco.

Le idee in cucina: ecco cosa fare con la polpa di zucca di Halloween avanzata

Se abbiamo accumulato grandi quantità di polpa e non abbiamo l’esigenza di preparare pranzi o cene per tante persone, potremmo conservarla in vari modi. Possiamo addirittura preparare in anticipo alcune pietanze, per poi surgelarle direttamente e ritrovarle pronte nelle settimane successive. Un modo sorprendente per sfruttare la polpa è fare degli gnocchi di zucca, per riporli in freezer crudi, all’interno dei sacchetti alimentari. Allo stesso modo potremo fare a mano della pasta ripiena di crema di zucca, tortelli o ravioli.

Prepariamo la zucca in tegame per una dolce vellutata insieme a carote e cipolle e mettiamola nei contenitori monodose in freezer. Un altro modo per consumare velocemente la zucca è fare l’hummus con ceci e tahina, conserviamolo in frigo per massimo 4 giorni, surgeliamo se ci servirà in futuro. La zucca è ideale anche per creare squisite ricette dolci, torte e creme e per dare vita ad un liquore speziato, insieme a vaniglia, zenzero e cannella.

Maschera di bellezza

Grazie a vitamine, sali minerali ed altri componenti, la polpa della zucca, fatta a purea, può costituire un ingrediente per la realizzazione di una maschera per la pelle. Potrebbe idratare, nutrire e tonificare l’epidermide senza dover ricorrere a creme complesse. Mescoliamone 30 g insieme a un cucchiaio di zucchero di canna, uno di miele e 30 g di yogurt bianco. Lasciamo agire sul viso quest’impacco per 20 minuti e poi sciacquiamo abbondantemente con l’acqua. Per purificare, invece, mescoliamo 30 g di purea con un cucchiaio di latte, uno di miele e un cucchiaino di olio di mandorle. Stendiamo sul viso, collo e mani, lasciamo in posa per 10 minuti e risciacquiamo.