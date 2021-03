La couperose è una lesione cutanea che interessa il voto. Per via della dilatazione dei vasi sanguigni si determina un arrossamento intenso, a volte circoscritto alle guance o agli zigomi, causando la formazione di venature rosse e di macchie inestetiche sul volto.

Solitamente, chi soffre di couperose, avverte inoltre una sensazione di calore che si sprigiona nelle zone interessate dal disturbo (tra queste rientrano anche le ali del naso). Questo sintomo si percepisce maggiormente nel caso di sbalzi termici o nel caso in cui si provino delle emozioni intense.

Ecco quindi cosa fare con la couperose e come prevenirla attraverso alcuni piccoli e semplici rimedi.

Fattori e cause

La couperose è, innanzitutto, legata ad un fattore di predisposizione genetica. Bisogna poi considerare che una possibile causa scatenante è legata alle disfunzioni ormonali. Infatti, è stato dimostrato scientificamente che le persone che seguono una cura a base di cortisonici tende a sviluppare questa lesione.

Ma anche i fattori esterni sono importanti: se ci si espone frequentemente a variazioni del clima, a freddo e vento o a radiazioni solari prolungate è molto probabile l’insorgere di queste macchie o venature.

Anche il fumo e l’eccesso di alcool possono alterare il microcircolo, per via delle sostanze tossiche a rilascio prolungato.

La couperose incide maggiormente sulle donne, ma anche gli uomini con una pelle sottile e facilmente irritabile possono esserne vittime.

Medicina, cosmetica e natura

Ma cosa fare con la couperose e come prevenirla?

Esistono una serie di trattamenti medici e cosmetici per tenere sotto controllo questo fastidioso problema e per ridurre drasticamente l’insorgere di nuove venature.

Dopo un accurato controllo dal dermatologo, sarà utile seguire la terapia indicata che consiglierà l’utilizzo di creme disinfettanti e con un’azione antinfiammatoria. Nei casi più difficili, sarà l’esperto ad indirizzare il paziente verso un trattamento laser specifico.

Nell’ambito della cosmetica verranno scelti dei trattamenti con ingredienti dalle proprietà disinfiammanti, lenitive e antiarrossamento.

È importante non dimenticarsi che la couperose è principalmente un problema vascolare.

Ne consegue che un prodotto cosmetico non potrà mai risolvere il problema alla radice. Può solo alleviare o ridurne il peggioramento.

Una volta acquisita questa semplice consapevolezza si possono conoscere tutti i rimedi naturali in grado di poter diminuire in maniera semplice queste tracce anestetiche.

Nel caso in cui ci si rechi in erboristeria, si devono valutare tutte le piante capillarotrope, ossia quelle che possono agire positivamente a livello di microcircolo per stimolarne, appunto, la circolazione e lenendo la flogosi localizzata.

Per ridurre il gonfiore si può considerare il mirtillo o la centella asiatica, mentre per decongestionare la zona interessata si possono sfruttare le proprietà della malva o della liquirizia.

Per lenire l’arrossamento non ci si può dimenticare della camomilla.

Non bisogna dimenticare che una corretta alimentazione priva di alcool e caffè può fungere da enorme beneficio. Inoltre, l’utilizzo di una crema solare protettiva rappresenterà uno scudo per i raggi UV e per gli sbalzi termici.