Come scrivevamo già in un precedente report, Illimity Bank è il titolo bancario del futuro. Quindi, cosa fare con il titolo bancario con le più elevate previsioni di crescita degli utili per i prossimi anni?

Incominciamo a rispondere a questa domanda andando a guardare i fondamentali del titolo.

Dopo la salita degli ultimi mesi il titolo risulta essere leggermente sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato che si basa sui dati passati. Non appena si considerano le previsioni future degli analisti le cose cambiano drasticamente.

Gli analisti prevedono un forte aumento del fatturato del gruppo. Quest’ultimo mostra, infatti, un tasso di crescita significativo per i prossimi anni. Se, infatti, mediamente il fatturato del settore bancario è atteso crescere del 3,3% all’anno per i prossimi tre anni, quello di Illimity Bank è atteso essere superiore al 25%.

Queste previsioni trovano riscontro nella realtà dei dati. L’azienda, infatti, ha riportato un solido risultato del secondo trimestre 2021 con guadagni e ricavi migliori delle attese, anche se i margini di profitto sono stati più deboli:

Ricavi: €69.8m (in aumento dell’85% rispetto al 2Q 2020).

Utile netto: €14.9m (in aumento del 44% rispetto al 2Q 2020).

Margine di profitto: 21% (in calo rispetto al 27% del 2Q 2020). La diminuzione del margine è stata guidata da maggiori spese.

Dal punto di vista degli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

Cosa fare con il titolo bancario con le più elevate previsioni di crescita degli utili per i prossimi anni? Le indicazioni dell’analisi grafica

Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 30 settembre in rialzo del 1,72% rispetto alla seduta precedente a quota 13,64 euro.

Time frame settimanale

Sul titolo è in corso una proiezione rialzista che ormai ha quasi raggiunto il suo III obiettivo di prezzo in area 14,14 euro. Ciò vuol dire che i margini al rialzo sono ormai ridotti al minimo. Inoltre, la probabilità che si possa assistere a un ritracciamento diventa sempre più elevata.

Fino a quale livello possiamo parlare di ritracciamento e non di inversione ribassista?

In questo caso il livello da monitorare passa per area 12,3 euro (II obiettivo di prezzo). Una chiusura inferiore a questo livello, infatti, porterebbe a un’inversione ribassista che potrebbe portare le quotazioni in area 9,5 euro.

Nel caso di tenuta del supporto, invece, questa potrebbe essere un’ottima occasione di acquisto di lungo termine.