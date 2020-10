Cosa fare con il miglior titolo azionario del settore moda di Piazza Affari? Incominciamo a dire quale sia la migliore azienda del settore moda quotata sul listino milanese. Si tratta di Moncler, un titolo che negli ultimi cinque anni ha sempre fatto meglio sia del settore di riferimento che del listino milanese. Potrà continuare così oppure ci saranno tempi duri per i suoi azionisti?

Secondo gli analisti, il consenso medio sul titolo è Outperfrom con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni. La valutazione basata sui multipli di mercato, poi, non aiuta con Moncler, che risulta essere fortemente sopravvalutato rispetto ai suoi competitors.

Gli aspetti che rendono interessante il titolo nel lungo periodo sono le buone prospettive di crescita degli utili e la solida situazione finanziaria.

Cosa fare con il miglior titolo azionario del settore moda di Piazza Affari? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 20 ottobre in rialzo del 3,13% rispetto alla seduta precedente a quota 37,89 euro.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista, ma al momento è frenata dalla resistenza in area 36,92 euro. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello provocherebbe un’accelerazione rialzista verso gli obiettivi indicati in figura con un massimo potenziale rialzista del 20% nel caso di raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 44,14 euro.

Nel caso, invece, di una chiusura. giornaliera inferiore a 36,16 euro, la tendenza di breve girerebbe al ribasso.

Time frame settimanale

Su questo time frame le quotazioni si trovano su un livello cruciale. Sono, infatti, settimane che combattono con la resistenza in area 36,74 euro (I obiettivo di prezzo). La rottura di questo livello potrebbe provocare un’accelerazione rialzista verso il II obiettivo di prezzo in area 42,18 euro. La massima estensione del rialzo si trova in area 47,64 euro,

La mancata rottura della resistenza, invece, potrebbe determinare un ritracciamento fino in area 34,58 euro. Tuttavia, solo una chiusura settimanale inferiore a 33,32 euro farebbe girare al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

La chiusura di ottobre potrebbe essere molto importante per il titolo. Una chiusura superiore a 36,95 euro, infatti, farebbe scattare un rialzo fino in area 43,64 euro (I obiettivo di prezzo). Gli altri obiettivi a seguire sono indicati in figura.

Qualora, invece, non ci dovesse essere il break rialzista, potremmo assistere a un ritorno verso area 32,75 euro. Solo una chiusura inferiore a questo livello farebbe abbandonare lo scenario rialzista.

