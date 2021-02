Gli ultimi mesi sono stati letteralmente un’esplosione al rialzo per il titolo Clabo, dopo che la sua controllata cinese Easy Best ha firmato un importante accordo commerciale. Quindi, cosa fare con Clabo, peggior titolo della settimana, dopo che ha guadagnato oltre 110% nell’ultimo anno?

Prima di procedere diciamo pure che tutto il rialzo è stato concentrato negli ultimi 3 mesi con un rialzo di oltre il 170%.

Prima di procedere nell’analisi di questo titolo facciamo notare come la capitalizzazione del titolo sia inferiore ai 15 milioni di euro. Inoltre gli scambi medi degli ultimi tre mesi sono stati di 100.000 euro. Si comprende, quindi, come un investimento su questo titolo sia molto rischioso se si tiene conto del rischio volatilità, Visto il basso controvalore scambiato giornalmente, infatti, con piccole somme è possibile determinare forti escursioni delle quotazioni. Si consiglia, quindi, molta prudenza e, soprattutto, di non investire grosse somme su questo titolo azionario.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Dal punto di vista della valutazione non ci sono analisti che coprono il titolo, mentre la valutazione basata sui multipli di mercato restituisce un’azienda le cui quotazioni sono sopravvalutate.

Cosa fare con Clabo, peggior titolo della settimana, dopo che ha guadagnato oltre 110% nell’ultimo anno? L’analisi grafica vede ancora rialzo

Clabo (MIL:CLA) ha chiuso la seduta del 12 febbraio a quota 1,66 euro in ribasso dell’1,78% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La rapidità con la quale si sono mosse le quotazioni ha reso abbastanza complicata l’analisi del titolo.

Dopo il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 1,945 euro della proiezione rialzista (linea rossa continua), le quotazioni hanno virato al ribasso. Anche in questo caso il movimento è stato da manuale con le quotazioni che si sono fermate sul III obiettivo di prezzo in area 1,58 euro della proiezione ribassista in corso (linea rossa tratteggiata).

A questo punto, quindi, potremmo assistere a una ripartenza al rialzo (linea blu) che potrebbe portare a un nuovo rialzo di oltre il 200% rispetto ai livelli attuali. Una conferma di questo scenario si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 2,08 euro.

Ovviamente la mancata tenuta in chiusura di settimana di area 1,158 euro farebbe scattare un’altra gamba ribassista con obiettivo in area 1,135 euro.

Time frame mensile

Sul mensile la proiezione è saldamente rialzista e si muove verso gli obiettivi indicati in figura. Tuttavia, vista l’elevata volatilità del titolo si consiglia di monitorare l’evoluzione dei prezzi sul time frame settimanale.

Approfondimento

L’investitura ufficiale di Draghi alla Presidenza del Consiglio porterà un ribasso sul Ftse Mib Future?