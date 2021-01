Cosa fare con l’Agenzia delle Entrate con la carta di identità elettronica

Abbiamo sentito parlare molto dello SPID come codice necessario per accedere ai moderni servizi dell’Agenzia delle Entrate. Tra questi anche i ghiotti servizi di rimborso spese come il cashback. Non è però l’unico mezzo possibile. Vediamo cosa possiamo fare con l’Agenzia delle Entrate con la carta di identità elettronica.

Tra l’altro in futuro la carta di identità cartacea non sarà più disponibile. Verrà sostituita del tutto da quella elettronica. Quindi, forse, abbiamo fatto anche qualche fatica inutile per farci identificare, per esempio, alle Poste e conquistare poi il codice SPID.

La carta di identità elettronica viene rilasciata già con un codice PIN di 8 cifre. A questo punto si può accedere a tutti i siti delle pubbliche amministrazioni per registrarsi. Per esempio è possibile registrarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate scegliendo l’opzione “entra con CIE”. CIE, infatti, sta per carta di identità elettronica.

Cosa possiamo fare con l’Agenzia delle Entrate con la carta di identità elettronica?

Per esempio possiamo registrare da soli un contratto di locazione pagando online il relativo importo. Oppure possiamo chiedere il duplicato della tessera sanitaria se l’abbiamo persa.

Un’altra funzione molto interessante cui possiamo accedere è quella dei rimborsi fiscali. Possiamo, infatti, inserire sul sito il codice IBAN del nostro conto corrente per ottenere i rimborsi fiscali.

Man mano che prenderemo confidenza con il sito dell’Agenzia impareremo anche ad accedere allo sportello virtuale. Niente più code allo sportello in ufficio. Potremo svolgere la maggior parte delle pratiche online. Per esempio, potremo chiedere la rateizzazione dei nostri debiti con il Fisco e controllare se ci siamo cartelle esattoriali a nostro nome.

Tutto questo vale per le pratiche che possiamo definire ordinarie. Se, però, abbiamo cartelle di pagamento in scadenza potremo trovare sul sito le e-mail dell’Agenzia dedicate alle situazioni urgenti.

Sembra veramente che l’Agenzia delle Entrate abbia deciso di diventare più facilmente accessibile per il privato cittadino.