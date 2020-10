Torna prepotentemente l’incubo lockdown e tutti noi dobbiamo per forza fare di necessità virtù. Possiamo in un certo senso ritenerci fortunati, non mancando le alternative, soprattutto grazie alle tecnologie moderne. Può anche capitare che ci troviamo a casa da soli, col partner comunque al lavoro, nonostante le restrizioni. Ecco allora che i nostri Esperti suggeriscono cosa fare a casa da soli senza annoiarsi da morire, ma cercando invece alternative interessanti. Una piccola guida che esuli dai soliti: Sky, Netflix, Youtube, Amazon e compagnia.

Coccole e relax

La prima cosa da fare rimanendo a casa da soli è trovare finalmente un paio d’ore per noi stessi. Gli stress della settimana, ancora più accentuati da questo infelice periodo, hanno sicuramente accumulato in molti di noi molte tossine. Ecco allora, in queste fredde serate autunnali, il piacere di riscoprire un bagno caldo rilassante. Armiamoci di sali da bagno, ideali quelli del Mar Morto, un drink e un libro, o un fumetto. Cerchiamo per una volta di lasciare il telefono sul tavolo, facendo finta di tornare ai mitici anni ’80.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Rifare una stanza

Può sembrare una cosa banale, ma rifare il look a una delle stanze della nostra casa può davvero essere una alternativa propositiva. In questo caso poi, permettiamo di muovere non solo la mente, alla ricerca di idee, ma anche il fisico, alle prese con gli spostamenti.

Via di musica

Cosa fare a casa da soli senza annoiarsi da morire, riscoprendo il piacere della musica. Approfittando della solitudine, prepariamoci un drink o una tisana, una bella fetta di torta e un disco o un cd dei nostri cantanti preferiti. Curiamo l’atmosfera, con luci soffuse e magari qualche aroma nell’aria e la nostra mente avrà tutte le possibilità di rilassarsi completamente.

La lista dei regali di Natale

Natale è alle porte e possiamo pensare di dedicare del tempo anche alla lista dei regali. Però visto che ne abbiamo l’opportunità, concentriamoci su idee nuove, pensando ai gusti di parenti e amici, così da fare dei regali originali.

Approfondimento

Cosa fare e non fare quando si perde un oggetto e bisogna ritrovarlo