Cosa farà la Borsa, oggi e nelle prossime sedute? Sulle Borse europee da qualche seduta è tornata un po’ di incertezza. Piazza Affari non fa eccezione. Dopo l’impetuoso rialzo delle due settimane a cavallo tra maggio e giugno, la Borsa italiana sembra essersi un po’ smarrita. Analizziamo le ragioni di questo disorientamento e vediamo cosa farà la Borsa oggi e nelle prossime sedute.

Notizie incoraggianti frenano gli operatori

Le Borse sono fatte di uomini, che comprano e vendono azioni, obbligazioni e titoli finanziari in generale. Uomini che sono mossi dall’avidità del guadagno e dal timore della perdita e prendono decisioni influenzati dalle notizie che arrivano dal mondo.

Le notizie degli ultimi giorni non sono particolarmente incoraggianti. Il coronavirus torna a far paura con focolai che si riaccendono qua e là. E questo fa temere nuovi possibili blocchi di attività produttiva, che potrebbero pesare sulla crescita economica mondiale.

Ad aggravare questo scenario preoccupante, arrivano dalla BCE e dal Fondo Monetario Internazionale gli ultimi dati macroeconomici previsionali sulla crescita. Previsioni che suggeriscono come la recessione mondiale possa essere peggiore di quella prevista solamente 2 mesi fa in piena emergenza coronavirus

Cosa farà la Borsa, oggi e nelle prossime sedute

Piazza Affari da qualche giorno sta pagando questo scenario non incoraggiante. Dopo l’impetuoso rialzo dell’ultima settimana di maggio e della prima di giugno, i prezzi hanno avuto un breve ritracciamento. Da un paio di sedute si stanno muovendo in laterale; non trovano la forza di salire ma neanche motivi per scendere.

In realtà un motivo per una discesa ci sarebbe. Ed è quello di colmare il gap rialzista che si è aperto con la seduta del 16 giugno. L’indice Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), dovrebbe scendere fino a 19.065 punti per chiudere questo vuoto e ritrovare la forza per tornare a salire. La seduta di oggi, con la scadenza della data delle “Tre Streghe”, sarebbe l’occasione propizia per chiudere questo gap. Per poi ripartire al rialzo la prossima settimana.