Avere dei denti splendenti e perfettamente allineati è il sogno di molti. Infatti non sono pochi gli italiani che spendono all’anno moltissimi soldi al fine di curare al meglio la propria dentatura. Se in alcuni casi si tratta di interventi necessari, come ad esempio l’eliminazione di una carie o di un dente del giudizio che duole, in altri casi invece si procede per un discorso esclusivamente estetico. E proprio in quest’ultima categoria inseriamo il servizio di cui andremo a parlare tra poco, ovvero lo sbiancamento dentale. Infatti tra poco sveleremo cosa evitare assolutamente dopo aver fatto lo sbiancamento dei denti

Diverse tecniche

Bisogna innanzitutto fare una differenza tra la pulizia dei denti e lo sbiancamento. Difatti la prima dovremmo svolgerla circa due volte l’anno, e serve per eliminare il tartaro e i residui in eccesso. Il secondo invece risulta essere una scelta del tutto estetica, e serve per donare ai propri denti un effetto sbiancante, e sfoggiare un sorriso simile a quello di un attore hollywoodiano. Per arrivare a questo risultato ci si serve di diverse tecniche, che vanno dall’applicazione di agenti sbiancanti all’esposizione a particolari luci a LED. Ognuna di queste, ovviamente, presenta costi e vantaggi differenti.

Pigmenti colorati

Qualsiasi sia la tecnica che abbiamo scelto per il nostro trattamento, nelle ore e nei giorni successivi dobbiamo stare molto attenti a cosa decidiamo di ingerire. Se non si fa attenzione infatti, rischiamo di mandare all’aria tutti i sacrifici, economici e non, che abbiamo fatto per ottenere il risultato che speravamo. Dunque ecco cosa evitare assolutamente dopo aver fatto lo sbiancamento dei denti. Nella settimana successiva infatti, i denti si presentano come estremamente sensibili, proprio a causa del trattamento subito. Di conseguenza, assorbiranno molto più facilmente i pigmenti colorati di alcune sostanze, che per questo dobbiamo cercare di evitare ad ogni costo.

Altrimenti infatti rischieremmo di macchiarne lo smalto, costringendoci a tornare dal dentista cercando in tutti i modi di risolvere la situazione. Dovremmo dunque evitare di assumere tutti i cibi e le bevande che, banalmente, non abbiamo un colore chiaro o, meglio ancora, bianco. Per sette giorni quindi cerchiamo di stare lontani da vino rosso, caffè, Coca-Cola, tè e tisane. Ma anche verdure, che contengono molta acqua colorata, cioccolato, sughi e pesto. Preferiamo a questi farine bianche, yogurt, latte, formaggio, carne bianca e legumi. Dopo un massimo di dieci giorni, potremmo tornare alla nostra regolare dieta, sfoggiando con tranquillità il sorriso che tanto sognavamo. Ecco quindi cosa evitare assolutamente dopo aver fatto lo sbiancamento dei denti.