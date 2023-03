Cosa è successo nella quarta puntata di Matrimonio a prima vista e le anticipazioni per le prossime puntate

Appuntamento fisso il mercoledì sera su Real Time con Matrimonio a prima vista, il format che accoppia 2 single in base ad affinità e carattere. Come procede la conoscenza tra le 3 coppie e come è andato il viaggio di nozze?

Cosa è successo nella quarta puntata di Matrimonio a prima vista e le coppie che stanno ancora insieme.

Matrimonio a prima vista Italia è un esperimento d’amore “al buio”, coordinato da 3 esperti che formano delle coppie che si conoscono per la prima volta proprio di fronte all’altare. Ad abbinare i single sono Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto, un team di professionisti che studiano le possibili affinità e compatibilità. Saranno 10 le puntate totali che vedremo in televisione per questa stagione, il mercoledì sera su canale 31. Quest’anno la prima novità riguarda proprio il giorno del matrimonio, a differenza degli altri anni, tutti i protagonisti si sposeranno contemporaneamente, nella stessa location. Dopo 5 settimane di convivenza, al termine del programma, le coppie decideranno se divorziare o rimanere marito e moglie.

Viaggio di nozze e poi? Cosa è successo nella quarta puntata di Matrimonio a prima vista

La prima coppia è formata da Irene e Matteo, lei manager di un ristorante, lui bancario, già dalle prime puntate si nota una certa complicità. Nonostante l’imbarazzo iniziale, i due sembrano essere in sintonia, anche in viaggio di nozze. Momenti romantici e teneri scandiscono la vacanza in Egitto, arricchita da baci e abbracci, tutto fila liscio. Nessun problema nell’organizzare la nuova convivenza e ogni momento è vissuto in pieno. Ma qualche nube all’orizzonte per la coppia, qualche atteggiamento di Irene infastidisce la calma di Matteo. Un’atmosfera di tensione tra Gennaro, cameriere, e Simona, amministratrice di un cantiere navale. La loro esperienza è caratterizzata da grandi silenzi, pochissime conversazioni e poca voglia di mettersi in gioco. Il giovane cameriere prova con pazienza a stimolare la moglie, che preferisce chiudersi in sé stessa, continuando a chiedersi se Gennaro è l’uomo adatto a lei. Quando Simona prova a lasciarsi andare una sera, il giorno dopo tornano i silenzi, tanto da richiedere l’aiuto degli esperti in una call. La terza coppia è composta da Mattia, giardiniere, e Giulia, impiegata, entrambi sono ragazzi sorridenti e solari. Ma cosa è successo nella quarta puntata di Matrimonio a prima vista? Continuano le distanze tra la coppia, non si capiscono in fondo o non c’è attrazione? Giulia è un po’ incoerente e Mattia fatica a comprenderla in pieno; infatti, i primi giorni di convivenza non sono proprio idilliaci



I protagonisti delle scorse edizioni

Alcune coppie delle scorse edizioni non hanno divorziato a fine programma, ma solo pochi di loro continuano a stare insieme. A sugellare il loro amore con un secondo matrimonio, e in attesa del primo figlio, Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, romani doc. I due sposi hanno superato a pieni voti l’esperimento della sesta stagione e sono felici di annunciare la dolce attesa, anche attraverso i social. Sergio Capozzi e Jessica Gregorio si sono uniti in matrimonio nella settima edizione e, ad oggi, la loro storia d’amore continua. La scorsa stagione ha unito in matrimonio Solange Salvo e Michele D’Addetta, stanno ancora insieme e convivono felicemente.