Quando parliamo di inquinamento, non dobbiamo fare attenzione solo a quello atmosferico, ma anche a quello acustico. Inutile nasconderlo, ma viviamo in una società in cui il “caos” regna sovrano. Ultimamente ci si sono messi anche gli spot televisivi, che aumentano il livello del volume, fino a fare tremare la casa. Utilizziamo sempre di più cuffie e auricolari per ascoltare musica e vedere i film in santa pace, ma dobbiamo anche stare attenti alle nostre orecchie. Cosa è meglio scegliere tra cuffie e auricolari per non diventare sordi è oggetto di dibattito anche a livello europeo.

Stiamo diventando sordi

La Commissione Europea della tutela della salute ha recentemente pubblicato dei dati che riguardano l’aumento della sordità nei cittadini del vecchio continente. Non spaventatevi, ma è emerso che circa 5 milioni di europei stanno perdendo l’udito per colpa dei rumori che ci circondano. Le nostre orecchie infatti sono quotidianamente bombardate dai rumori interni e dai rumori esterni. Come se non bastasse l’inquinamento acustico del mondo che ci circonda, ecco la musica col volume troppo alto, che ascoltiamo con le cuffie!

Aumento di miopia e sordità

Sempre secondo la Commissione Europea, i nostri giovani, sempre più “attaccati” agli schermi di tablet, smartphone e videogiochi, stanno incrementando la miopia, rispetto alle generazioni precedenti. Tornando invece al problema della musica troppo alta, i dati parlano chiaro. Nelle cuffie o negli auricolari la musica sfiora i anche 90 decibel. Una potenza che equivale a un martello compressore o una motosega. Il dialogo tra due persone, tanto per capirci, si attesta attorno ai 30 decibel.

Meglio le cuffie o gli auricolari

A questo punto, dopo aver analizzato la situazione generale, il risultato del derby cuffie-auricolari è piuttosto scontato. Cosa è meglio scegliere tra cuffie e auricolari per non diventare sordi? Decisamente risultano meno invasive le cuffie. Il motivo è abbastanza semplice da intuire, visto che gli auricolari sono direttamente a contatto col padiglione auricolare e la musica arriva dritta sul timpano. Molto più consigliato l’uso delle cuffie che espandono il suono in maniera più armonica, dolce e meno diretta.

