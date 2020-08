Cosa è la rabbia cronica e come curarla

A chi non capita di arrabbiarsi per un qualcosa e restare con questo stato di animo per alcuni giorni?

La rabbia è un emozione molto intensa in genere è legata a un sentimento di profonda ingiustizia subita o percepita. La rabbia fa parte delle emozioni umane e scatena nell’animo una serie di reazioni che si ripercuotono nell’organismo come l’aumento della pressione sanguigna. Si prova rabbia quando ci si sente minacciati o quando si ha la percezione di aver subito un danno. La rabbia può servire a ridurre lo stress, a scaricare energia accumulata, ad attirare l’attenzione verso sè oppure controllare o ferire gli altri.

Cosa e’ la rabbia cronica e come curarla

A volte è sintomo di un disagio che non sappiamo come gestire e che si cela nel nostro inconscio. Spesso è più di una frustrazione passeggera e può essere anche sintomo di una depressione nascosta. Quando la rabbia comincia ad essere il nostro modo ‘normale ‘ di affrontare la vita, tutto ci dà fastidio, perdere le staffe diventa un’abitudine, si grida facilmente, si è tesi ed in continuo movimento. Probabilmente ciò’vuol dire che si e arrabbiati con noi stessi oppure che ci sono state delle esperienze nel passato, anche nella primissima infanzia che non sono state risolte.

La rabbia e la paura viaggiano assieme, più abbiamo paura e maggiormente ci relazioniamo col mondo esterno con rabbia incontrollata.

I motivi per cui si soffre di rabbia cronica possono essere vari, ma sono sempre riconducibili ad esperienze avute nel passato, nascoste nel nostro inconscio e che senza che ce ne rendiamo conto agiscono sul nostro comportamento provocando situazioni di disagio e malessere.

La rabbia può essere curata imparando a gestirla quando questa diventa un malessere cronico.

Come alleviare questa situazione?

Occorre allentare la tensione facendo attività fisica oppure meditazione e yoga. Nei casi in cui ciò non basta, si tratta di un malessere cronico è necessario l’intervento della psicoterapia cognitiva.

La rabbia fa male

Non saper gestire la rabbia significa fare male e rovinare i rapporti con ci circonda, ma anche rovinare se’ stessi.

La rabbia cronica porta a problemi di salute; contratture muscolari, problemi digestivi, insonnia, emicrania, ulcera, calcoli renali e problemi agli occhi.