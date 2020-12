Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Al fine di non prendere peso, come viene peraltro spiegato in questo articolo, cosa e come mangiare a Natale e Capodanno senza ingrassare? Perché sotto le feste è facile perdere il controllo del proprio regime alimentare a causa delle tante tentazioni a tavola. Dai dolci alla pasta al forno, e passando per i secondi piatti sfiziosi a base di pesce.

Ecco cosa e come mangiare a Natale e Capodanno senza ingrassare

Partendo dal fatto che sotto le feste i piatti altamente calorici sono all’ordine del giorno, la prima cosa da fare è quella di adottare comportamenti preventivi molte ore prima del pranzo o della cena. Per esempio, nel giorno della vigilia, aspettando il cenone, gli adulti possono nutrirsi nel segno della leggerezza fino a sera.

Giusto per rendere l’idea, con un bicchiere di latte la mattina, e due carote come spuntino delle ore 11. Un’insalata di lattuga condita con aceto balsamico e un filo d’olio extravergine di oliva a pranzo. Nonché giusto una mela a merenda. Questo, tra l’altro, potrebbe essere il menù giornaliero perfetto pure per il 31 dicembre prossimo aspettando la grande abbuffata della notte di San Silvestro.

Ci sono inoltre dei trucchi, degli stratagemmi e anche degli accorgimenti tanto semplici quanto efficaci per contenere al massimo l’aumento di peso sotto le feste. Per esempio, facendo sempre attenzione a sedersi a debita distanza dal buffet. Altrimenti non si resisterà alla tentazione delle varie leccornie.

I trucchi per non prendere peso sotto le feste, dal ballo alle opere buone

Inoltre, sotto le feste, nel mangiare, è importante pure muoversi. Per esempio, se si balla è bene non rinunciarvi, e lo stesso dicasi per una breve passeggiata fuori durante la festa per sgranchire le gambe e per digerire.

Infine, per non essere continuamente circondati dal cibo in casa, gli avanzi sotto le feste si possono anche donare facendo così una buona azione.