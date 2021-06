Cosa dobbiamo assolutamente sapere per proteggere il cane dal caldo torrido e afoso

È arrivata l’estate e il caldo ha iniziato a farsi sentire. Come per gli umani, anche gli animali lo patiscono molto ed è quindi importante cercare di proteggerli in ogni ambiente. È importante sapere però che ci sono razze di cani che patiscono maggiormente il caldo. Queste sono le razze brachicefale, ovvero quelle a muso corto e testa larga come il boxer, il carlino e il bulldog. Se il nostro cane si mostra poco attivo, ha meno appetito, è deperito, fatica a respirare ed è letargico significa che sta patendo il caldo. Prevenire è meglio che curare e quindi spieghiamo come comportarci per evitare al cane un colpo di calore.

Cosa dobbiamo assolutamente sapere per proteggere il nostro cane dal caldo torrido e afoso

Per prima cosa è importante evitare di farlo uscire durante le ore più calde. Inoltre, se possibile, evitiamo di farlo passeggiare sull’asfalto rovente. Questo trattiene il calore e inoltre le zampe del cane sono molto sensibili. Cerchiamo di avere ancora più cautele con cani anziani che, esattamente come le persone, patiscono molto il caldo. Quindi, via libera a passeggiate sui prati e nelle ore più fresche come la sera e la mattina.

Ricordiamoci di non lasciare mai il nostro cane da solo in automobile. L’aria condizionata potrebbe provocargli degli shock termici e lasciarlo senza i finestrini leggermente aperti potrebbe farlo stare male. Dunque, cerchiamo sempre di portare il nostro cane con noi durante le commissioni.

Se si trova in giardino

Se lasciamo il cane in giardino dobbiamo cercare di proteggerlo dal calore. Forniamogli dunque una cuccia con il tetto coibentato in modo da proteggerlo sia dal freddo in inverno, sia dal caldo in estate. Sistemiamo la cuccia all’ombra e vicino ad essa una ciotola con l’acqua. Se vediamo che il cane nonostante ciò soffre, possiamo rinfrescarlo vaporizzandogli dell’acqua sul collo e sull’interno coscia. In alternativa, possiamo lasciare al nostro cane una vasca piena d’acqua per potersi rinfrescare in autonomia.

Forse non tutti sanno che esistono delle creme solari per proteggere i cani. Le aree più sensibili e sulle quali consigliamo di applicarle sono le ascelle, la pancia, il muso, la punta delle orecchie.

Per abbassare la temperatura corporea del cane possiamo usare l’alcool. Infatti, come sappiamo il cane suda attraverso i cuscinetti sotto le zampe. Quindi, con un batuffolo d’ovatta possiamo strofinare i cuscinetti, in questo modo il sudore evaporerà prima.

Queste sono le cose che dobbiamo assolutamente sapere se vogliamo proteggere il nostro cane in ogni occasione dal caldo torrido e afoso. Infatti, un colpo di calore può essere molto pericoloso per la sua salute ed è meglio cercare di prevenirlo.

Approfondimento

Se il nostro cane fa le puzzette maleodoranti potrebbe essere per motivi legati alla sua salute