I call center sono come Dio per Voltaire: se non ci fossero bisognerebbe inventarli. Sì, un’invenzione che secondo molti esperti economisti ha penalizzato pesantemente la carriera professionale di molti giovani che si sono trovati a scegliere tra questo o la fame.

Il dato che ci interessa oggi è però un altro: spesso i call center chiamano con una certa insistenza le persone. Non stiamo parlando dei vari servizi clienti delle compagnie telefoniche o delle industrie, fondamentali consiglieri per tutti noi consumatori.

Stiamo parlando di call center di quelle aziende che cercano di espandere il proprio business via telefono, cercando di strappare qualche contratto in più per sfinimento. Tuttavia, possiamo fargli smettere di chiamare definitivamente, esperienza personale.

Ecco, quindi, cosa dire ai call center per non farli chiamare mai più.

Da chi ha avuto il mio numero di telefono?

Questa semplice domanda è tanto banale quanto potente. Chiedere “da chi ha avuto il mio numero di telefono” è la soluzione ideale. A volte, purtroppo, siamo proprio noi a dare il consenso per la diffusione e l’utilizzo del nostro numero. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, i nostri numeri sono comprati da lunghe liste opache che vengono fornite tramite quelle applicazioni che accettiamo di installare sul cellulare.

Altre volte, anche dai giochi che ci divertono così tanto su Facebook e simili. Chiedere questa informazione spesso mette in imbarazzo l’operatore telefonico che eviterà, quindi, di richiamare.

GDPR privacy

Abbiamo infine un valido alleato: il GDPR privacy. Ovvero il Regolamento dell’Unione Europea che mira a proteggere i nostri dati da un uso improprio. Infatti, dalla sua entrata in vigore, tutte le aziende si sono dovute allineare ai suoi dettami e seguire l’oggetto della sua regolamentazione.

In particolare, si parla di consenso informato: quando dobbiamo firmare un qualsiasi contratto, l’uso dei nostri dati è ben specificato nel corpo del testo e non in una postilla finale e illeggibile

Ecco, dunque, cosa dire ai call center per non farli chiamare più.