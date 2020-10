Nelle nostre città ci sono molti più uccelli di quelli che immaginiamo. Pettirossi, cinciallegre, passeri e fringuelli. Ma, di solito, stanno tutti ammassati nei giardini e nei parchi pubblici e non ce ne accorgiamo.

Ora sta arrivando la brutta stagione e d’inverno, soprattutto in certe aree, scarseggiano le bacche e i frutti di cui gli uccelli sono golosi. Gli esperti di gardening di ProiezionidiBorsa ti spiegano quali arbusti piantare sul balcone e sul terrazzo in città, per diventare un ritrovo di pennuti canterini.

I cespugli a frutti rossi che amano il sole

La rosa canina che in estate fiorisce con corolle bianco-rosate, in autunno si riempie di grandi bacche rosso-lacca, ricche di vitamina C. Ne sono molto golosi gli scriccioli, i pettirossi, le capinere e i fringuelli. Cresce anche in vaso, ma ha bisogno di sole, di un terriccio apposito per le rose e argilla espansa con pietra pomice sul fondo.

Cosa devi assolutamente fare se desideri svegliarti col cinguettìo degli uccelli

Il cotonastro è un arbusto decorativo che, nelle varietà nane, si può coltivare anche in vaso. Con i suoi fiorellini bianchi profumati al miele, esplode in autunno con una enorme quantità di bacche rosse, che rimangono sui rami per tutto l’inverno.

Ne sono golosi tordi, le cinciallegre e i fringuelli. Si coltiva in un vaso con terriccio universale. Ha bisogno di potature minime se si punta alla produzione di bacche. Il terreno non deve mai restare completamente asciutto.

I cespugli a frutti viola con fioriture scenografiche

La callicarpa è una pianta che d’estate si riempie di fiorellini lilla, mentre le bacche viola in autunno rimangono a lungo sul ramo e sono irresistibili da gustare per gli uccellini. La callicarpa cresce in vaso in terriccio universale. Va potata poco dopo la fioritura. Ama il sole e la mezz’ombra, va annaffiata solo a terreno asciutto.

Molte piante predilette dagli uccelli crescono bene anche in vaso

Cosa devi assolutamente fare se desideri svegliarti col cinguettìo degli uccelli.

Piantare il viburno sul terrazzo: è un arbusto dai rami folti che produce deliziosi fiorellini bianchi. Ama il sole, ma sopporta anche la mezza ombra. Ha bisogno di terreni freschi, soprattutto in vaso. La terra non deve essere mai asciugata completamente. Le bacche scure sono amatissime dai merli.