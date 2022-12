Cosa dare da mangiare alla tartaruga di terra e di acqua e quando farlo per un’ottima salute

Quando si decide di prendere una tartaruga, che sia di terra o d’acqua, bisogna sapere cosa dare da mangiare. Importante è come stimolarla a mangiare e cosa non darle assolutamente.

Ecco, inoltre, quante volte dare da mangiare a questi animali. Piccoli animali che attirano l’attenzione, soprattutto dei più piccoli, sono le tartarughe. Questi rettili, protagonisti di cartoni e serie animate, rapiscono la curiosità dei bambini, dei ragazzi, ma anche degli adulti. Quindi, dopo cani e gatti, fanno parte degli animali domestici che si possono accudire in casa.

Le tartarughe sono molto diverse tra loro, ci sono tante specie. Alcune sono onnivore, altre carnivore e poi ci sono quelle erbivore. Quindi, cosa dare da mangiare alla tartaruga di terra e di acqua? Occorre conoscere bene chi abbiamo in casa per poterle garantire un’alimentazione corretta.

Questo tipo di attenzioni, insieme all’habitat ideale e alle cure che necessita, sono fondamentali per garantire un’ottima salute. Vedremo con attenzione anche quale frutta e quale verdura possono o non possono mangiare.

Cosa dare da mangiare alla tartaruga di terra e di acqua

Iniziamo con l’analizzare l’alimentazione della tartaruga di terra delle specie più diffuse. Queste sono le Testudo Greca, Hermanni, Marginata, Horsfieldii e Kleinmanni. Sono i tipi più diffusi in Italia e hanno un’alimentazione vegetariana.

Questo vuol dire che l’alimentazione base deve essere costituita da lattuga, trifoglio, cetrioli e tarassaco. Inoltre, prendono volentieri erbette, foglie e fiori, compreso qualche piccolo insetto. Va bene anche la frutta, ma solamente per il 10% della sua dieta: meglio scegliere anguria, ananas, uva, mela, pera, fragole e prugne.

Bisogna assolutamente evitare pasta, formaggio, pane e latte. Questi riescono ad avere un effetto molto dannoso sulla salute di una testuggine mediterranea. Ma cosa dare da mangiare, invece, ad una tartaruga di acqua? Qui il discorso è più complesso in base alla specie:

onnivora : 70% alimenti di origine animale e 30% alimenti di origine vegetale; insetti, crostacei, pesci interi, piante acquatiche;

: 70% alimenti di origine animale e 30% alimenti di origine vegetale; insetti, crostacei, pesci interi, piante acquatiche; erbivora : tutto il regime alimentare si basa sull’assunzione di piante acquatiche, alghe e frutti;

: tutto il regime alimentare si basa sull’assunzione di piante acquatiche, alghe e frutti; carnivora: pesci, anfibi, piccoli rettili, uccellini, insetti, lumache, gamberi e vermi.

Una tartaruga d’acqua non può assolutamente ingerire latticini, insaccati, salumi, pane, pasta, insetti e piante velenosi.

Come stimolarle e quante volte nutrirle

Una tartaruga in genere è molto ingorda di cibo e non riesce mai a fermarsi e capire che è sazia. Tuttavia, dal risultato di alcuni esperimenti, pare che siano particolarmente attratte dai colori forti e caldi come il rosso, l’arancione e il giallo. Dare loro fiori e frutti di questo colore può stimolarle.

Le tartarughe adulte di terra, di solito, vanno alimentate due volte al giorno con un giorno di digiuno ogni settimana. Per le tartarughe d’acqua, invece, gli esperti dicono sia meglio farle mangiare ogni due giorni. Da non dimenticare, ad ogni modo, che in commercio ci sono mangimi appositi per ogni tipo di animale.