Cosa dare da mangiare al cane se abbiamo finito le crocchette

Può capitare a volte di dimenticarsi di acquistare le crocchette per il nostro cane e scoprire con orrore al momento della cena che il sacchetto è vuoto. Cosa fare in questi casi? Se Fido ha fame ed è ora della pappa e non possiamo correre al supermercato, niente paura: possiamo creare per il nostro cane un pasto alternativo, sano e nutriente con ingredienti che abbiamo sempre in casa. Assicuriamoci che il cane non vada in cerca di fonti alternative di nutrimento che potrebbero non fargli bene.

Il riso bollito sarà alla base del pasto

La base del nostro pasto canino sarà del semplice riso bollito. La bollitura è il tipo di cottura che si addice di più al consumo animale, in quanto non richiede aggiunte di altri ingredienti. Procuriamoci quindi del semplice riso (vanno bene quello per risotti, il Basmati o anche il riso integrale) e mettiamolo a bollire in pentola, rigorosamente senza sale.

Cosa dare da mangiare al cane insieme al riso

Al riso bollito possiamo aggiungere diversi tipi di verdura che sono adatti al consumo canino. Le migliori sono carote, zucchini, fagiolini, piselli o altri legumi. Possiamo aggiungerli al riso crudi oppure bolliti. Naturalmente faremo felice Fido anche se aggiungiamo al piatto dei pezzettini di carne o di pesce, sempre rigorosamente bolliti. Vanno bene ad esempio il pollo, il tacchino, il manzo o altra carne. Evitiamo invece di esagerare col formaggio, va bene qualche cubetto, ma non di più.

No a sale, condimenti o spezie

Abbiamo visto cosa dare da mangiare al cane, ma facciamo anche attenzione a cosa non dare: sono vietatissimi cipolle, aglio, scalogno, erba cipollina e altre verdure della stessa famiglia, che risultano tossici per i cani. Evitiamo anche di aggiungere sale o condimenti. Un po’ di olio di oliva va bene, ma senza esagerare. Assicuriamoci che il pasto si sia raffreddato a sufficienza prima di darlo al nostro cane, che potrebbe scottarsi se il riso è appena stato cotto.

Quale frutta va bene per i cani

Se vogliamo aggiungere della frutta fresca, possiamo dare al nostro cane mele, banane, mirtilli, melone, pesche, pere. Da evitare assolutamente l’uva (anche secca) che è velenosa per i cani. Non diamogli neanche l’avocado, i pomodori e qualunque tipo di seme o nocciolo. Assicuriamoci che Fido sia idratato e beva sempre abbastanza acqua.

Riusciremo così a comporre un pasto completo. Ricordiamoci però che il pasto fatto in casa è una soluzione provvisoria e dovremmo sempre dare al nostro cane delle preparazioni apposite, studiate da nutrizionisti e veterinari. Il fai da te è solo una soluzione temporanea.