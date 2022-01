Le tartarughe di terra sono animali la cui detenzione in Italia è sottoposta a pesanti vincoli legislativi e richiede regolare documentazione. Per il loro benessere, bisogna tenerle all’aperto e in aree soleggiate e non solo in terrario, comunque utile per offrirgli riparo nei mesi più freddi.

Oltre a questo, è molto importante sapere come alimentarle per assicurarsi che rimangano in buona salute. La domanda a cui cercheremo di rispondere è proprio questa. Cosa dare da mangiare a una tartaruga di terra oltre al cibo industriale?

La prima cosa da sapere è che la tartaruga di terra non è affatto un animale onnivoro. Gran parte degli esemplari si nutre principalmente di erba e frutta, con qualche piccola eccezione. I nutrienti di cui hanno maggiormente bisogno sono fibre, sali minerali e vitamine. Proteine e grassi devono essere somministrati in dosi minori.

In commercio sono disponibili miscele industriali per tartarughe, ma spesso sono troppo ricche di carboidrati o non adatte alle esigenze nutrizionali delle testuggini che vivono nelle nostre zone. Quindi, meglio affiancarli all’alimentazione di cui tratteremo.

Cosa dare da mangiare a una tartaruga di terra oltre al cibo industriale

La tartaruga mangia in maggioranza lattuga romana, radicchio e alcune erbe di campo, come il tarassaco e il trifoglio. L’importante è che queste ultime siano biologiche e dunque non trattate con prodotti potenzialmente tossici per l’animale. Come si sarà potuto comprendere, necessitano in particolare di verdure a foglia piuttosto che di altri tipi di ortaggi, che comunque possono mangiare. Piccole quantità di pomodori e zucchine lessate, ma non condite, saranno di tanto in tanto apprezzate dalla testuggine.

Raramente, le si può somministrare anche frutta come mele, pere, banane, melone, frutti di bosco e lamponi. Gli esemplari più giovani di tanto in tanto mangiano piccoli lombrichi e chiocciole. In mancanza, per favorire l’apporto di calcio si può polverizzare un osso di seppia sul cibo, una volta al mese.

In natura questi animali si nutrono anche di terra, feci di altri animali e rocce. Pertanto, di tanto in tanto potrebbe essere opportuno ricorrere ad integrazioni di vitamine e sali minerali tramite gocce da somministrare tramite il cibo. Si consiglia di chiedere informazioni ad un veterinario esperto in rettili.

Approfondimento

Come capire se una tartaruga di terra è maschio o femmina