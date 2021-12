Cosa cucinare se si hanno ospiti a cena e poco tempo per farli mangiare bene e fare un figurone

Avere ospiti a cena può mettere davvero in crisi. Trovare il menù adatto da proporre loro può essere difficile, soprattutto se vogliamo stupirli e farli mangiare bene. Ancora più arduo è accoglierli quando si ha poco tempo a disposizione per cucinare e nessuna idea su cosa preparare.

Vediamo quali sono alcuni piatti facili e veloci che potranno soddisfare ogni ospite e farci fare un figurone.

Per prima cosa, bisogna chiedere agli ospiti se hanno particolari allergie, intolleranze o altre specifiche esigenze alimentari. In questo modo ci mostreremo interessati alle loro necessità ed eviteremo brutte figure. A questo punto, possiamo pensare al menù da proporre loro.

Per iniziare, fa sempre piacere un aperitivo stuzzicante, ma veloce da preparare, accompagnato magari da uno spritz. È bene mantenere una certa varietà per soddisfare tutti i gusti e le necessità, senza rinunciare a salute e leggerezza.

Rapidissimi da preparare sono gli spiedini con mozzarelline, pomodorini e olive, oppure i crostini con formaggio spalmabile e una fettina di salmone.

Ottima tagliata a quadratini per l’aperitivo è anche la torta salata, da preparare il giorno prima e consumare sia fredda sia riscaldata in forno. Un piatto davvero versatile, la torta salata può essere preparata con gli ingredienti più vari, dando fondo anche alle rimanenze del frigorifero. A base di verdure e patate in versione vegetariana, ma anche arricchita con salumi e formaggi, si può spaziare tra necessità e sapori diversi.

Altrettanto versatili e veloci da preparare sono le frittate oppure il cuscus, da servire caldo con verdure a piacere o bocconcini di pollo e curry.

Un piatto perfetto anche come antipasto sono le lenticchie scaldate in padella con tonno, pomodorini freschi, un pizzico di sale e una spolverata di cumino.

Veniamo ora alla portata principale.

Primo secondo e dessert facili e veloci da preparare

Ecco invece primo, secondo e dessert facili e veloci da preparare e in grado di stupire chiunque.

Un primo semplicemente squisito è questa pasta pasticciata al forno morbida dentro e croccante fuori, un’alternativa alle lasagne perfetta quando si ha poco tempo. Per una versione vegetariana, sostituire il ragù con verdure di stagione e formaggio.

Come secondo, c’è questo capolavoro e squisitezza della cucina brasiliana che ci svolterà la cena perché rende il pollo tenero e saporito. Pronto in massimo 30 minuti, si può usare come piatto unico accompagnato dal riso basmati. Per chi non mangia la carne, il pollo può essere sostituito con uno spezzatino vegetale a base di seitan o soia.

A conclusione del pasto, si può trasformare una crema pasticcera senza uova in un dessert croccante al morso ma dal cuore morbido e dolce.

Ecco cosa cucinare se si hanno ospiti a cena e poco tempo per farli mangiare bene e fare un figurone. E ora mettiamoci ai fornelli.