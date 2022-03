La vita è sempre più frenetica. A volte siamo talmente presi dagli impegni quotidiani e dal lavoro, da non avere nemmeno il tempo di fare la spesa.

Ed è così che ci ritroviamo con il frigorifero vuoto e non sappiamo cosa cucinare. In ogni caso, dobbiamo riuscire a preparare qualcosa da portare a tavola per noi e per la nostra famiglia.

Per realizzare piatti buoni e gustosi non servono molti ingredienti, ma possiamo realizzare ricette salva cena con ciò che abbiamo. Cucinare è un’attività che richiede anche un pizzico di fantasia e di creatività.

Oggi sveleremo 3 ricette semplici e veloci da realizzare con quello che abbiamo nel frigorifero e in dispensa.

Se ci restano soltanto pochi ingredienti molto poveri, non dobbiamo disperare perché possono bastare per realizzare piatti deliziosi senza sprecare nulla.

Ecco cosa cucinare quando abbiamo il frigorifero vuoto e in casa ci sono solo pane, pasta, uova, cipolle e poco altro

Iniziamo con un primo piatto molto semplice ma ricco di gusto. Ci serviranno 300 grammi di pasta, 3 cipolle rosse, qualche cappero, 2 cucchiai di aceto, sale, pepe e del formaggio grattugiato.

Peliamo le cipolle e tagliamole finemente. Trasferiamole in una pirofila insieme all’aceto di vino, un pizzico di sale, pepe e i capperi.

Inforniamo per circa 30 minuti a 180 gradi e, quando manca poco al termine della cottura, prepariamo la pasta. Una volta pronta, scoliamola e trasferiamola nella pirofila con il condimento di cipolle e capperi. Amalgamiamo il tutto e serviamo con una bella spolverata di formaggio grattugiato.

Cotolette di pane

Con il pane raffermo possiamo realizzare davvero una miriade di piatti, come gnocchi o polpette. In pochi minuti, possiamo preparare delle cotolette con il pane. Ci occorreranno 4 fette di pane, 2 uova, 500 millilitri di olio di semi, sale e 30 grammi di pangrattato. Se lo abbiamo, usiamo anche 30 grammi di formaggio grattugiato.

Versiamo l’olio in un tegame e facciamolo scaldare. Intanto, tagliamo il pane a fette, rompiamo e sbattiamo le uova in una terrina. Se abbiamo il formaggio grattugiato uniamolo alle uova prima di sbatterle, ma possiamo procedere anche senza.

Passiamo le fette di pane prima nell’uovo, poi nel pangrattato e facciamole cuocere nell’olio bollente. Quando saranno ben dorate da entrambi i lati, poggiamole sulla carta per fritti e serviamo il pane ben caldo per gustarlo croccante e fragrante.

Toast di caprese

Ecco cosa cucinare quando abbiamo il frigorifero vuoto ma abbiamo solo pomodoro e mozzarella: la caprese in versione toast. Ci serviranno: 4 fette di pane bianco, 1 pomodoro, 1 mozzarella, olio, qualche foglia di basilico, sale e, se c’è, del pangrattato.

Tagliamo a fette la mozzarella e laviamo ed affettiamo il pomodoro. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e foderiamo una teglia con l’apposita carta. Spolverizziamo il pangrattato sulla carta forno e componiamo i nostri toast.

Dunque, mettiamo pomodoro, mozzarella, un pizzico di sale ed olio tra le 2 fette di pane. Facciamo cuocere i toast in forno finché non saranno ben dorati. Sforniamoli guarnendo con qualche foglia di basilico.

Approfondimento

Come riutilizzare il pane raffermo per realizzare in soli 10 minuti un dolce semplice ma super goloso che tutti vorranno mangiare