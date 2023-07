Cosa cucinare per un aperitivo estivo: ecco delle idee golose e fresche per deliziare gli amici

Sapori freschi, piatti colorati e irresistibili, più una bevanda dissetante da sorseggiare. L’aperitivo è ormai un’istituzione, ma invece di spendere tanti soldi per locali, organizzalo a casa. Con pochi e semplici piatti, ma ricchi di gusto, farai un figurone!

L’estate è la stagione perfetta per condividere momenti speciali con gli amici. Verso tardo pomeriggio con quelle temperature piacevoli cosa c’è di meglio di un aperitivo? Si può organizzare in giardino o in terrazza, ma perché no, anche a casa con l’aria condizionata. Preparare un aperitivo estivo è l’idea perfetta per deliziare i tuoi amici e passare un po’ di tempo insieme. Ma cosa servire? Vediamo insieme alcune idee golose che renderanno il tuo aperitivo indimenticabile.

Cosa cucinare per un aperitivo estivo, in casa o in giardino la parola chiave è freschezza

L’insalata di anguria e feta è il mix perfetto di freschezza e dolcezza. Ci vogliono pochi minuti per prepararla, basta tagliare tutto a cubetti con un filo d’olio e un pizzico di pepe. Il tocco in più? Delle foglie di menta fresca per una nota di sapore celestiale.

Altrimenti ci sono sempre i classici spiedini di mozzarella, pomodorini e basilico. Altro piatto semplicissimo che si prepara in pochi minuti e non richiede cotture. Il piatto perfetto, colorato, saporito e divertente da spizzicare in compagnia. Se invece non ti spaventa accendere il forno, prova i crostini di pomodoro, pesto e stracciatella. Basta tostare qualche fetta di pane, spalmarci del pesto e aggiungere dei pomodorini tagliati a metà. Poi finisci con un cucchiaino di stracciatella che dà la giusta freschezza e un po’ di sofisticatezza al piatto. Per chi ama i piatti più esotici, c’è la salsa guacamole. Prendi un avocado maturo, schiaccia la polpa con la forchetta e aggiungi del succo di lime. Poi metti la cipolla dolce tritata, i pomodori tagliati a dadini, sale, pepe e mescola il tutto. Servi con le tortillas, i taco o le chips di mais, davvero irresistibile.

Da bere? Non solo prosecco, vino o cocktail

Queste bevande alcoliche sono sempre piacevoli da sorseggiare in estate. Ma per cambiare potresti aggiungere anche dell’acqua aromatizzata con cetrioli a fette, lime e menta. O un punch alla frutta con succo d’arancia, succo di ananas e succo di mela e un tocco di acqua tonica. Anche la sangria è un’ottima idea, mescola vino rosso, frutti di bosco, succo d’arancia, limonata e brandy. Aggiungi ghiaccio e qualche fetta di agrumi o delle pesche percoche, una delizia.

Insomma, ecco cosa cucinare per un aperitivo estivo in giardino o in terrazza con gli amici. Non serve offrire il banchetto delle feste, anzi pochi piatti ma freschi e gustosi fanno la differenza. Così il tuo aperitivo sarà un successo!

Lettura consigliata

Quanti anelli si possono portare e come metterli: i più belli da indossare per sfoggiare uno stile incredibile