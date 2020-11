In questo articolo, il Team di ProiezionidiBorsa dirà cosa cucinare la domenica, sveliamo come fare un primo ed un secondo in un colpo solo.

Stiamo parlando del maiale al latte, un piatto semplice che ci consente di ottenere uno squisito sugo per condire la pasta ed un pezzo di carne tenerissimo e gustosissimo come secondo.

Per la migliore riuscita del piatto consigliamo di usare il capicollo di Maiale.

Gli ingredienti per 5 persone

Ecco l’elenco degli ingredienti che occorrono:

1 Kg di capicollo di maiale;

2 Lt di latte intero;

½ Kg di pasta;

Olio Evo;

Sale q.b.;

Pepe.

Il procedimento

Selezioniamo una pentola antiaderente in grado di contenere il pezzo di capicollo di maiale, sigilliamo la carne facendola rosolare in olio, sale e pepe.

Sigillare la carne vuol dire scottarla ad alta temperatura creando una crosta e lasciando la parte interna ricca dei suoi succhi in modo da farla restare morbida.

Dopo aver sigillato la carne coprire interamente di latte e fare cuocere a fuoco lento senza il coperchio.

Lasciare cuocere fino a quando il latte non avrà assunto quel colore brunito ed una assunto una consistenza quasi al pari di quella di una ricotta.

Quando aggiungiamo il latte se il pezzo di carne non sarà integralmente coperto non avere paura di abbondare con il latte.

La cosa importante è di controllare che il latte non si attacchi rischiando di bruciarsi.

Metà del sugo ottenuto potrà essere utilizzato per condire la pasta, l’altra metà per accompagnare il pezzo di carne da servire come secondo.

Ed ecco appunto il titolo di cosa cucinare la domenica, sveliamo come fare un primo ed un secondo in un colpo solo.

Dopo avere svelato la ricetta di come fare un primo ed un secondo in colpo solo, in qualità di Esperti di Cucina del Team di ProiezionidiBorsa consigliamo di gustare la pasta e la carne insieme alternando un boccone di pasta ed uno di carne.

Uno dei migliori abbinamenti di pasta è sicuramente quello con i paccheri di Gragnano.

