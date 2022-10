Cosa cucinare con meno di 5 euro per un pranzo o una cena appetitosi

Impara l’arte e mettila da parte, sosteneva il proverbio. Ed effettivamente è proprio così, se consideriamo che saper cucinare con pochi ingredienti è una vera e propria arte.

Chissà quante volte ci è capitato di aprire il frigorifero e di vedere che erano rimasti solo pochi ingredienti. In queste situazioni, le persone si muovono solitamente in 2 modi diversi.

C’è chi digiterà sul cellulare il numero della pizzeria più vicina, e poi c’è chi si ingegnerà per creare comunque qualcosa di buono.

Con la ricetta di oggi capiremo come preparare un’ottima cena con pochissimi ingredienti, per un costo davvero bassissimo. Per l’esattezza, spenderemo meno di 5 euro, e porteremo in tavola un piatto da acquolina in bocca.

Oggi, infatti, prepareremo insieme le crepes, ma non utilizzeremo né il burro né le uova. In pochi minuti avremo il piatto pronto, e non dovremo fare altro che farcire il tutto e assaporare la nostra creazione.

Cosa cucinare con meno di 5 euro e col frigo quasi vuoto

Non tutti amano gli ingredienti troppo grassi, ed ecco perché oggi abbiamo deciso di fare a meno di alcuni alimenti. Molte persone, ad esempio, non sono grandi amanti del burro, e per questo ricercano ricette che non ne prevedano la presenza.

Ecco perché è diventato davvero famoso il modo per preparare un buonissimo budino senza burro, fresco e morbido come pochi.

Anche le crepes di oggi non conterranno un filo di burro, e neanche di uova.

Ecco quali ingredienti dobbiamo avere per prepararle:

200 g di farina 00;

10 g di sale;

10 ml di olio di semi;

400 ml di acqua;

Un pizzico di paprika.

All’interno di una ciotola setacciamo accuratamente la nostra farina. Versiamo qui, un po’ per volta, la nostra acqua, e iniziamo a lavorare l’impasto con le mani.

Quando avremo trasferito nella ciotola tutta l’acqua, potremo aiutarci anche con una frusta manuale. Ora potremo versare lentamente anche l’olio, il sale e la paprika, continuando a mescolare bene gli ingredienti. Alla fine, dovremo ottenere un composto liquido ma ben omogeneo.

Cuociamo in padella già calda

Versiamo un mestolo di pastella all’interno della padella antiaderente piatta, che avremo già scaldato precedentemente.

Livelliamo il composto aiutandoci con il mestolo o, se l’abbiamo, uno stendi crepes. A metà cottura dovremo ricordarci di girare la crepe con una spatola, dopodiché sarà finalmente pronta.

Un’idea squisita per condire le crepes

Per una cena davvero coi fiocchi, consigliamo di condire le crepes in questo modo. Come base utilizzeremo dello squacquerone, un formaggio molto cremoso che si sposa molto bene coi salumi.

A questo accompagneremo del buon prosciutto crudo e della rucola fresca. Per finire, suggeriamo di condire il tutto con un filo di salsa di soia. Ecco cosa cucinare con meno di 5 euro per trasformare un pasto improvvisato in una cena impossibile da dimenticare.

